¡Draymond Green rechaza renovar con los Warriors y será agente libre!

El periodista Shams Charania ha confirmado la no continuidad del interior en Golden State Green deja los Warriors tras haber ganado cuatro anillos de campeón de la NBA

Una de las grandes bombas del mercado NBA acaba de explotar. Draymond Green ha decidido no ejercer su opción de alargar su contrato una temporada más con los Golden State Warriors, y ha rechazado 27,5 millones de dólares que tenía 'apalabrados' con su actual equipo para convertirse en agente libre.

El periodista Shams Charania ha adelantado el movimiento y la no continuidad de Green en Golden State, con lo que se pone fin a una era y a un 'trio' icónico integrado junto a Stephen Curry y Klay Thompson.

Golden State Warriors four-time NBA champion Draymond Green is declining his $27.5 million player option for 2023-24 season and will enter unrestricted free agency, Klutch Sports CEO Rich Paul told @TheAthletic @Stadium.