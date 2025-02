Doncic, una traición de época

Pocas veces en la NBA nos hemos despertado con un traspaso de tal calibre como el que protagonizaron Luka Dončić, los Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers (con el Utah Jazz en un segundo plano) en la madrugada del sábado al domingo.

El esloveno, una de las mayores superestrellas del baloncesto actual, abandonaba el estado de Texas, dejando atrás un exitoso proyecto con más de un lustro de trabajo a sus espaldas, para unirse a Los Angeles Lakers, el segundo equipo más laureado de la liga con 17 anillos y reino de LeBron James, con quien compartirá vestuario. El otro nombre más sonado en la operación fue el de Anthony Davis, quien cambia el calor de California por Dallas, donde le esperan Kyrie Irving y Klay Thompson para formar un Big Three que deja muchas dudas en lo físico.

Una noticia que sonó a 'fake'

Nadie en Estados Unidos se creyó la noticia cuando Shams Charania soltó la bomba desde ESPN. De hecho, muchos usuarios en 'X' aseguraban que la cuenta del insider de la NBA había sido hackeada. Pero era real. Los Mavericks acababan de deshacerse de un talento generacional, rompiendo así un matrimonio que, pese a sus habituales crisis, parecía destinado a perdurar durante muchos años.

Luka aterrizó en el American Airlines Center tras el Draft de 2018, en la temporada de despedida de Dirk Nowitzki, el mejor jugador que jamás haya vestido la camiseta del equipo, y rápidamente dejó claro que tenía todo para superar el legado del alemán. Así lo ha demostrado durante seis temporadas y media: cinco veces All-Star, cinco veces en el primer equipo de la NBA, Rookie del año y séptimo en la lista histórica de triples-dobles son solo algunos de los logros que Dončić ha conseguido... ¡antes de los 26 años! De hecho, el pasado curso lideró a los Mavs a su primera aparición en las Finales de la NBA desde 2011, dejándose el alma (y el pulmón) en la pista con unos números de leyenda. Sin embargo, sucumbieron ante los todopoderosos Celtics, un equipo mucho más sólido en lo colectivo y con un fondo de armario envidiable. Aun así, la gesta de Dončić en el camino a las Finales, aniquilando a Clippers, Thunder y Timberwolves, será difícil de olvidar.

Luka Doncic decidió el partido con más triples en la historia de la NBA / @dallasmavs

En cuanto a talento individual, pocos jugadores en el planeta tienen más aptitudes que el exmadridista, de eso no hay duda. En la NBA ha anotado canastas de todos los colores y firmado registros históricos, como los 73 puntos en un solo partido logrados hace poco más de un año. Son muchos, muchísimos, los motivos para confiar en Luka Dončić como la pieza angular de un proyecto ganador en la NBA. Sin embargo, esa no ha sido la decisión de los Dallas Mavericks, que ya piensan en su futuro sin el esloveno en su roster.

'Traicionado' en los despachos

El jugador, que se encuentra recuperándose de una lesión sufrida el día de Navidad, no había pedido el traspaso ni tenía intención de cambiar de equipo. De hecho, este próximo verano era elegible para firmar un contrato de cinco temporadas y 354 millones de dólares, lo que lo habría convertido en el mejor pagado de la historia. Sin embargo, ese montante ya no podrá recibirlo (por el momento) debido a este movimiento a los Lakers.

Para la franquicia angelina, decir "sí" a uno de los mejores baloncestistas del planeta a sus 25 años y con toda una carrera por delante no fue un quebradero de cabeza. Además, solo tuvieron que desprenderse de Anthony Davis, Max Christie y una sola primera ronda del Draft, la de 2029. Recordemos que, hace no demasiado, los Timberwolves dieron hasta cuatro de estas por Rudy Gobert. Según apuntan desde Estados Unidos, los Mavericks tenían dudas sobre los contínuos problemas físicos de Doncic, que ha disputado 422 de 521 partidos de temporada regular posibles, aunque muchos de estos contratiempos fueran a causa un descanso muy limitado para el europeo. Luka quería hacer cosas grandes en el estado de Texas, pero desde los despachos han decidido que no será así.

"¿Doncic? Sentimos que la defensa gana campeonatos..."

El GM de los Mavs, Nico Harrison, dio explicaciones sobre este inesperado traspaso unas horas después de conocerse la noticia: "Entiendo que haya habido sorpresa de forma inicial, pero creo que esto nos coloca en una posición para poder ganar ahora y para ganar en el futuro. Realmente sentimos que nos adelantamos a lo que iba a ser un verano tumultuoso, con Luka Doncic siendo elegible para el contrato supermax y también a un año de poder optar por no participar en cualquier contrato. Sentimos que la defensa gana campeonatos y creemos que los jugadores que incorporamos a nuestro equipo van a ser importantes para Jason Kidd y van a aportar desde el primer día" dijo Harrison, que añadió que Kidd no supo nada del movimiento hasta después de hacerse. Los aires están caldeados en Dallas con el General Manager, al que muchos aficionados ya apuntan como principal culpable de dejar escapar al mejor jugador del mundo. Se habla de traición, incluso. El esloveno había hecho de la ciudad su casa y los niños lucían orgullosos el dorsal 77 de su ídolo por las calles. Todos esos sueños e ilusiones quedan ahora reducidas a un simple recuerdo que deja un sabor agridulce en la boca de todos.