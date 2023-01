Doncic sufre un esguince de tobillo en el triunfo de Dallas ante los Suns

El esloveno no llegó a terminar el primer cuarto, pero los Mavs terminaron ganando 95-99 a Phoenix Dinwiddie se puso el mono de trabajo y acabó con 36 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias

Luka Doncic sufrió este jueves un esguince en el tobillo izquierdo y abandonó en el primer cuarto el partido que sus Dallas Mavericks, pese a no contar con su estrella, terminaron ganando a domicilio frente a los Phoenix Suns (95-99). No se habían jugado ni cuatro minutos de encuentro cuando Doncic pisó el pie derecho de Mikal Bridges buscando un tiro e inmediatamente hizo gestos de que se había hecho daño al torcerse el tobillo izquierdo. El esloveno se fue al vestuario cojeando y ya no volvió a la cancha.

Los Mavericks señalaron al final del primer periodo que Doncic tenía un esguince y aclararon que las pruebas de rayos X no detectaron ninguna fractura. Esta lesión de Doncic llegó solo horas después de que este jueves fuera elegido para su cuarto All-Star (titular en tres de esas selecciones, incluida la de este año).

Sin su líder en la cancha y con otras bajas importantes como la de Christian Wood, los Mavericks salieron de Phoenix con una valiosa victoria gracias al partidazo de Spencer Dinwiddie (36 puntos con 10 de 18 en tiros y 5 de 6 en triples, 6 rebotes y 9 asistencias). Dorian Finney-Smith sumó 18 puntos y 12 rebotes en unos Mavericks (26-24) que sentenciaron el triunfo gracias a los tiros libres en el último minuto de Reggie Bullock y Dwight Powell.

Todavía sin el lesionado Devin Booker, los Suns (25-25), muy imprecisos en los momentos decisivos y que rompieron su racha de cuatro victorias consecutivas, estuvieron encabezados por Chris Paul con 22 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. Deandre Ayton aportó 19 puntos y 20 rebotes pero no tuvo su mejor día en la puntería (6 de 20 en tiros) y se dejó robar por Powell un rebote en defensa clave cuando faltaban 12 segundos.

Los Suns volvieron a perder así ante unos Mavericks que el año pasado les destrozaron en el séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Oeste, un duelo que llegaron a perder por 46 puntos (90-123 al final) y que todavía escuece en Phoenix.