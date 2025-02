Doncic se pronuncia tras su traspaso a los Lakers

Luka Dončić, recién traspasado a Los Angeles Lakers desde Dallas Mavericks en uno de los movimientos más sorprendentes en la historia moderna de la NBA, se pronunció por primera vez a través de su cuenta de 'X' horas después de la operación.

Tras el seísmo que ha significado este trade con el esloveno de por medio, Luka quiso tomarse unas horas para asimilar la que será su nueva vida en Los Ángeles tras casi siete temporadas defendiendo los intereses de los tejanos.

Ahora será compañero de LeBron James en California y buscará darle una nueva identidad a la franquicia tras deshacerse de Anthony Davis, pieza angular del equipo en el último lustro, quien hará el camino inverso y se convertirá en jugador de Dallas junto a Irving y Klay Thompson. Dončić, a través de un comunicado en redes sociales, aportó sus primeras palabras tras conocerse el traspaso.

El 'adiós' de Luka

"Hace siete años, vine aquí como un adolescente en busca del sueño de jugar al baloncesto al máximo nivel. Pensé que pasaría aquí toda mi carrera y deseaba mucho traeros un campeonato. El amor y el apoyo que me habéis dado es mucho más de lo que podría haber imaginado.

De un joven chico de Eslovenia que venía por primera vez a Estados Unidos, habéis hecho que el norte de Texas haya sido una casa para mí. En los buenos y malos momentos, desde lesiones hasta las Finales de la NBA, vuestro apoyo no ha cambiado. Gracias no solo por compartir mi alegría en los buenos momentos, sino por ayudarme a levantarme cuando más lo necesitaba. Dejo una ciudad que siempre he sentido como mi casa lejos de casa. Dallas es un sitio especial, los fans de los Mavs son especiales. Gracias desde el fondo de mi corazón".