Doncic, entre algodones

El esloveno, con unas molestías físicas, es duda para el inicio de la NBA Ha sido descartado para el último partido de pretemporada ante los Pistons aunque se someterá a otra prueba para ver si fuerza o no de cara al primer partido de la temporada

No es seguro que Luka Doncic esté listo para el debut en la nueva temporada de la NBA (2023/24) debido a un percance físico que le obliga a guardar reposo. De hecho, el esloveno apenas jugó cinco minutos en el reciente duelo contra el Real Madrid.

Doncic ha sido descartado para la última prueba de pretemporada ante los Detroit Pistons aunque a finales de semana se someterá a otra prueba para ver si fuerza o no de cara a la apertura de la temporada de la NBA.

Luka Doncic padece una dolencia en el gemelo izquierdo que no desaparece. Es una distensión que no tiene un tiempo exacto de recuperación, sólo remite con tratamiento y reposo. Solo su obstinación hizo que jugara el inicio del partido del WiZink contra el Madrid y aunque apeas pudo participar y se vio que no era nada serio, sí que necesita reposo.

Su pierna izquierda ya le ha obligado a parar en varias ocasiones con problemas alternos tanto en el muslo como en el gemelo. Los apoyos que realiza cuando amaga al defensor rival son parte de esta problemática. Parte del refuerzo físico que ha realizado este verano se ha centrado en esta cuestión. Y aunque está trabajando mucho, su presencia para el primer encuentro del curso no está confirmada.