Detroit Pistons igualan con 26 derrotas seguidas la peor racha en la historia de la NBA

Los Detroit Pistons culminaron este sábado su hundimiento y, tras caer ante los Brooklyn Nets por 126-115, igualaron la peor racha en la historia de la NBA con 26 derrotas seguidas.

No hubo milagro navideño para estos Pistons absolutamente en ruinas y que ya se han ganado por deméritos propios un hueco en las páginas más tristes de los libros de historia de la NBA junto a los Philadelphia 76ers de 2013-2014 y los Cleveland Cavaliers de 2010-2011, ambos también con 26 partidos consecutivos perdiendo.

El próximo martes, a evitar el récord

El próximo martes 26 de diciembre y en Detroit, los de Monty Williams volverán a enfrentarse a los Nets con la presión de obtener una victoria por cualquier medio posible para no convertirse en el equipo con la peor racha de todos los tiempos. Todavía hay otra lamentable frontera en su descenso a los infiernos que los Pistons podrían cruzar: la de las 28 derrotas seguidas que acumularon los Philadelphia 76ers de 2014-2015 y 2015-2016 contando el final de una temporada y el comienzo de la siguiente.

Pistons, ¡quién te ha visto y quien te ve!

Tecnicismos estadísticos aparte, no hay consuelo posible para este equipo que no hace justicia a una franquicia emblemática de la NBA con tres anillos de campeón: los dos de los fieros y temibles "Bad Boys" de Isiah Thomas (1989 y 1990) y el de 2004 con Chauncey Billups al frente abrasando desde la defensa a unos fastuosos Los Angeles Lakers con Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Gary Payton y Karl Malone. Colista del Este con el peor balance de toda la liga (un escalofriante 2-27), Detroit es ahora un conjunto sepultado en el abismo y que no gana un encuentro desde el pasado 28 de octubre, cuando venció por 118-102 a los Chicago Bulls.

Noviembre y lo que va de diciembre, derrotas

Quitando ese triunfo y uno más el 27 de octubre, frente a los Charlotte Hornets (99-111),el equipo de la ciudad de Motown ha perdido en 27 de sus 29 partidos este curso y no consiguió ni una sola victoria a lo largo de todo el mes de noviembre ni en lo que va de diciembre. La conversación en torno a los Pistons ya gira también en torno a los equipos con el peor balance y porcentaje de triunfos al final de una temporada regular en la historia de la NBA.

El 2-27 deja a Detroit con un porcentaje de victorias de .069 mientras que los peores conjuntos en la historia de la liga al terminar la fase regular fueron los Charlotte Bobcats de 2011-2012 (7-59 y .106 en una temporada reducida por un cierre patronal) y los Philadelphia 76ers de 1972-1973 (9-73 y .110).

Así fue el 26º tropiezo ante los Nets

Respecto al partido de esta noche, Jaden Ivey (23 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) fue el máximo anotador de los Pistons mientras que Mikal Bridges (29 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) fue el más productivo de unos Nets (14-15) que aprovecharon la visita de Detroit a Brooklyn para sumar un triunfo que necesitaban urgentemente tras cinco derrotas consecutivas. Los Pistons fueron por debajo en el marcador desde el ecuador del primer cuarto y perdieron la batalla tanto de los rebotes (52-42 para Nets) como de puntos en la pintura (62-42 para Brooklyn).