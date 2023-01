Davis vuelve, Hachimura debuta y los Lakers superan a los Spurs

Los angelinos se imponen a San Antonio con un buen partido del pívot en su retorno 21 puntos, 12 rebotes y 4 tapones para la estrella de los californianos, que acompañó a un James que rozó el triple doble

Los Angeles Lakers vencieron este miércoles a los San Antonio Spurs en un partido que marcó el regreso de Anthony Davis tras más de un mes lesionado así como el debut de Rui Hachimura con los de púrpura y oro (113-104). Con 4.22 en el primer cuarto saltó a la cancha Davis, que no jugaba por una lesión en el pie derecho desde el pasado 18 de diciembre. Después de veinte partidos fuera de las canchas, el pívot fue el máximo anotador de los Lakers con 21 puntos (7 de 15 en tiros) y 12 rebotes (5 de ellos ofensivos) en 26 minutos saliendo desde el banquillo y también dejó buenas sensaciones en defensa con 4 tapones. "Me he sentido genial, me he sentido bien. El pie está bien", dijo Davis a la retransmisión estadounidense nada más terminar el encuentro. El pívot señaló que se trató de "un buen test" para él ya que fue un partido "ajustado" contra los Spurs y se mostró "feliz" de estar de nuevo "luchando" junto a sus compañeros en la cancha.

Además del esperado regreso de Davis, los fans de los Lakers también tenían muchas ganas de ver el estreno de Hachimura, llegado esta semana de los Washington Wizards (por Kendrick Nunn) y que en su primer partido con los angelinos sumó 12 puntos (4 de 7 en tiros) y 6 rebotes.

De menos a más frente a San Antonio, los Lakers enmendaron tres cuartos con muchas torpezas y despistes gracias a un último periodo (32-22) en el que sellaron la victoria con un parcial de 11-0. LeBron James rozó el triple-doble con 20 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias y se encuentra a solo 158 puntos de superar a Kareem Abdul-Jabbar como máximo anotador en la historia de la NBA (38.387 puntos). Además, LeBron, con su único triple de la noche (en seis intentos), adelantó a Jamal Crawford y ya es el noveno jugador con más aciertos de tres de la historia con 2.222. En los Spurs, penúltimos en el Oeste (14-34) y que iban ganando de 10 puntos a los Lakers en el segundo cuarto, el máximo anotador fue Keldon Johnson con 25 puntos.

Con Davis y Hachimura ya en la rotación, los Lakers, terceros por la cola en el Oeste (23-26), empezarán el sábado una dura gira de cinco partidos con un duelo muy especial en Boston ante sus eternos rivales, los Celtics. Su exigente viaje continuará con partidos contra los Brooklyn Nets, los New York Knicks, los Indiana Pacers y los New Orleans Pelicans.