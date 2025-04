El dato que demuestra el problema de la NBA con los triples

"Creo que que el triple es una cosa que consideraría seriamente cambiar", aseguraba hace unos meses la leyenda de los Detroit Pistons, Isiah Thomas, a este diario. De hecho, no es el único ex jugador que se ha pronunciado al respecto. La NBA tiene un problema. Un problema serio y no se debe a un tema de cualidad de sus jugadores. El exceso de lanzamiento de triples está en la boca de todos. Son muchos los que dicen que el juego se ha vuelto aburrido y monótono. Además, jugadores como Jokic o Wembanyama, pívots de más de 2,10 metros, nos han acostumbrado a que la figura del pívot en la NBA necesite tener la capacidad de lanzar desde la línea de tres.

"Cada equipo tenía un estilo diferente, una forma distinta de jugar. Y, como consecuencia, eso hacía que el juego fuera más interesante, como una partida de ajedrez estratégica", comentaba Isiah Thomas. Esta esencia, esta partida de ajedrez, hoy en día parece haberse esfumado.

Los propios jugadores también se pronuncian

Es una realidad que las audiencias de la NBA han bajado. El propio Lebron James, atribuyó al exceso de triples como uno de los principales problemas del juego actual: “No es sólo un problema del All Star, es un problema en nuestro deporte en general. Se tiran un montón de malditos triples, así que es una conversación que va mucho más allá del All Star”. Aseguró el Rey en la semana previa al fin de semana de las estrellas de este año.

Hay problema pero no solución

El mismo comisionado de la NBA, Adam Silver, se ha pronunciado en más de una ocasión al respecto: "No se trata de, como si fuera un acto reflejo, simplemente retrasar la línea de tres puntos. Estamos en un proceso, viendo qué cosas habría que retocar. Ojalá fuera tan fácil como retrasar la línea de tres y ya está. Entonces lo haríamos. También está la opinión de que retrasarla congestionará mucho más la zona, y eso tampoco sería bueno”.

El dato de la Euroliga que retrata a la NBA

El problema triple va más allá si se compara con Europa. La llegada de la NBA al viejo continente sigue trayendo consigo muchas incógnitas. Sin embargo, lo que no se puede negar es que el baloncesto europeo es muy diferente al estilo norteamericano. Ni mejor ni peor. Diferente. El problema del triple resalta más que nunca cuando comparas las estadísticas entre la Euroliga y la NBA. En Europa, el equipo que más triples ha lanzado en esta temporada regular ha sido el Bayern de Múnich con una media de 32,09 por partido. Las cifras se transforman en insignificantes si las comparamos con la NBA. El Bayern, primero en Euroliga, se situaría ni más ni menos que como el penúltimo equipo que más triples intenta en la NBA solo superando a los Denver Nuggets (equipo que menos triples por partido ha intentado en esta fase regular con una media de 31.9 por partido). 29 de 30 equipos para ser exactos superarían a los alemanes.

El dato es demoledor. La diferencia, además, con los Celtics (equipo que más triples ha intentado por partido de media en la temporada) es de ni más ni menos que de 16 triples. Es decir, los vigentes campeones de la NBA han intentado 16 triples más por partido que el equipo que lidera esta estadística en la Euroliga. Una auténtica locura que demuestra, una vez más, el problema que tiene la mejor liga del mundo con los tiros de tres puntos.