El culpable del traspaso de Doncic ya dejó escapar a Curry

La llegada de Luka Doncic a Lakers sigue estando en boca de todos. No es para menos. Hablamos de uno de los traspasos más bestias de la historia de la NBA. Que los Dallas Mavericks se desprendan de una de las estrellas de la liga en medio de la temporada regular, es sin ningún lugar a duda un 'bombazo' que sigue generando incredulidad en todo el mundo. Los más afectados son, sin embargo, los aficionados de los Mavs. Fueron muchos los fanáticos que se acercaron al American Airlines Center para protestar por el adiós de su ya ex estrella.

El principal señalado de que esto pasara: Nico Harrison, GM de los Mavericks. Todo el mundo le culpa de este traspaso y también de llevarlo a cabo en absoluto secretismo. Sin embargo, esta no es la primera vez que Harrison deja escapar a una estrella de la NBA y la cosa acabó muy mal para él.

UNA GESTIÓN PÉSIMA

En el año 2009 Stephen Curry empezaba a crearse un nombre dentro de la liga. Esto generó el interés de muchas grandes marcas para poder patrocinarle. Al final, el ganador fue Nike quien firmó un contrato de 4 años para que el hijo mayor de Dell Curry. En 2013, una vez cumplido el contrato, Curry tenía encima de la mesa la opción de o bien renovar con Nike, o apostar por Under Armour quien tenía un gran interés en el base de los Warriors.

Cabe destacar que en el momento de negociar la renovación, Nike no consideraba a Curry un gran jugador. Esto hizo que la marca no mostrara el suficiente interés para conservar a Curry y eso se vio reflejado en la reunión que tuvieron el gigante norteamericano y Dell Curry: En primer lugar, en ese encuentro no asistió el 'mandamás' de Nike, quien lo hizo fue ni más ni menos que Nico Harrison, el actual GM de los Dallas Mavericks y que en aquel momento era representante de campo regional para la NBA de la empresa norteamericana . Durante ese encuentro, Harrison no paro de cometer errores. Llamaba a Steph 'Seth', en vez de pronunciar Stephen decía 'Stephon' y en el documento que prepararon para llevar estructurada la reunión, se coló una imagen de Kevin Durant en lugar de una de Stephen Curry. Todo esto no gusto nada al padre de Curry y decantaron la balanza para que Stephen Curry acabara fichando por Under Armour.

ETERNAMENTE ARREPENTIDOS

El error fue histórico. Curry explotó hasta el nivel de ser el mejor jugador de la NBA y uno de los mejores de la historia. Si analizamos los números que ha logrado Under Armour desde que Stephen Curry firmó por la marca, el crecimiento fue increíble. En 2015 facturaron 3.000 millones de dólares y, tras el primer título de la NBA de los GSW, las Curry 1 generaron unas ventas de 153 millones de dólares en tan solo tres meses.

Actualmente, el resultado de esta colaboración ha sido impresionante: las zapatillas de Curry se han convertido en las segundas más vendidas en Estados Unidos, solo superadas por las de Michael Jordan, mientras que han dejado atrás a las de Kobe Bryant, LeBron James y Kevin Durant. No cabe duda de que en Nike deben estar lamentándose al ver cómo se les escapó de manera tan lamentable a un atleta que podría haberles aportado 14.000 millones, simplemente igualando la oferta de 4 millones anuales que Under Armour le ofreció en aquel momento.

Este ha sido, sin duda, uno de los mayores errores en la historia del marketing y parte de la culpa la tiene el actual jefe de los Mavs, Nico Harrison.