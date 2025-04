¿Quién es Cooper Flagg? El próximo número 1 del Draft que impresionó a LeBron

Con los playoffs a la vista, la mitad de las franquicias de la NBA miran ya a la siguiente temporada y al evento previo más importante: el Draft. Para la edición de este año, que se celebrará el próximo 26 de junio, hay un nombre que se eleva por encima de los demás. Que va a generar una guerra entre varios equipos. Él es Cooper Flagg.

Cooper Flagg es el máximo candidato a ser el número 1 del Draft la próxima temporada y promete ser uno de los mayores talentos de los últimos años. Nacido en Newport, Maine, y criado en la Montverde Academy, dio su gran salto al comprometerse con Duke, una de las mejores universidades en cuanto a baloncesto se refiere y que ha formado a grandes estrellas de la NBA como Grant Hill, Elton Brand o Luol Deng.

En la Nike Elite Youth Basketball League de 2024, ya se demostró que Flagg estaba muy por encima de los demás. El alero, de 2,06 metros y 95 kilos, promedió 25,5 puntos, 13 rebotes y 5,7 asistencias por partido. Incluso en un encuentro consiguió un triple-doble monstruoso: 38 puntos, 16 rebotes y 12 tapones.

En esa misma temporada, fue nombrado Jugador del Año y tuvo una experiencia única junto a la selección de Estados Unidos. Fue concretamente en los Juegos Olímpicos de París, en los que el joven alero fue invitado a un entrenamiento junto al 'Dream Team' y dejó boquiabiertos a varios jugadores, incluido LeBron James. Casi nada.

A Cooper Flagg, como era de esperar, ya lo han comparado con varios jugadores actuales e históricos. El primero es Kawhi Leonard, por sus habilidades defensivas y las medidas de ambos jugadores (aunque Kawhi es más corpulento). Además, también se ha asociado a Flagg con Scottie Pippen, uno de los mejores defensores de todos los tiempos, y con Kevin Garnett, comparando el fuego competitivo de ambos jugadores y sus expresivas celebraciones.

El peor equipo de la temporada se llevará la gran estrella universitaria de Duke, Cooper Flagg / NCAA

El 'show' gusta en la NBA y este jugador cumple con todo para darlo. Habilidad para subir la pelota, capacidad para anotar de larga distancia, poderío físico para jugar en varias posiciones y expresividad en todo lo que hace. Es de aquellos jugadores que se dice que tienen 'aura'. Cooper Flagg tiene mucha 'aura'. Y eso a la NBA le encanta.

En la NCAA con Duke, sus estadísticas también han sido fantásticas. 19,2 puntos, 7,5 rebotes y 4,2 asistencias por partido. Un portento que ha capitaneado a su universidad durante toda la temporada, a pesar de no haber podido conseguir el título. "Es una cosa del día a día. Realmente sólo estoy centrado en el día de hoy con mi equipo. Para mí, sólo se trata de centrarme en mi equipo y en este año y en lo que tenemos que hacer. No es algo que me preocupe ni en lo que piense en este momento", aseguraba Cooper cuando le preguntaban por el Draft a principios del curso.

Mejores posicionados para llevarse a Flagg

Los Nets, los Pelicans y los Wizards son los equipos mejor posicionados para llevarse a Flagg en el Draft. Aun así, aunque se dé por hecho, todavía no se sabe si el joven de 18 quiere desembarcar ya en la NBA. Podría esperar una temporada más para tener ofertas de equipos más exitosos. Sea como sea, más pronto o más tarde, veremos a Cooper Flagg en la NBA dando 'show'.