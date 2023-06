¡Conor McGregor noquea a la mascota de los Heat y la envía al hospital!

Se trataba de una promoción para anunciar una asociación entre el equipo y los productos de recuperación TIDL Sport de McGregor La parodia salió mal y la mascota de los Heat acabó en el hospital. Posteriormente, en casa con analgésicos y descansando

Todo parecía ser parte del espectáculo, cuando la estrella de UFC Conor McGregor golpeó a la mascota de los Miami Heat, Burnie, este viernes durante cuarto juego de las Finales de la NBA. Resulta que no todo fue teatro, y la mascota tuvo que ser hospitalizada.

Durante la parodia de una promoción para anunciar una asociación entre el equipo y los productos de recuperación TIDL Sport de McGregor, el peleador de la UFC golpeó a la mascota dos veces, una de pie y otra en el suelo. Luego, la mascota fue arrastrada fuera de la pista por sus pies, mientras McGregor intentaba rociarle con el producto para aliviar su dolor.

