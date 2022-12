Los Clippers derriban a los Celtics con el mejor Kawhi Leonard

Boston no consigue asaltar Los Ángeles y cae 113-93, quedándose por primera vez esta temporada por debajo de 100 puntos 25 puntos y 9 rebotes para el alero, con un brillante 10 de 12 en tiros de campo

A los Celtics se les está atragantando California. Después de perder el sábado ante Golden State Warriors en la reedición de las Finales, Boston cayó este lunes de forma inapelable ante Los Angeles Clippers en el mejor partido de Kawhi Leonard en esta temporada (113-93). Con 25 puntos (gracias a un soberbio 10 de 12 en tiros), 9 rebotes y 6 asistencias, Leonard dio esperanzas a los que confían en que pueda recuperar su mejor versión tras haberse perdido toda la temporada anterior por una grave lesión de rodilla. También rindió a buen nivel la otra figura de los angelinos, Paul George (26 puntos y 6 rebotes). Pero en general destacó la fortaleza, firmeza en defensa y aportación colectiva del bloque de los Clippers (16-13) en una victoria muy convincente ante el conjunto con el mejor balance de la NBA. "Ha sido un esfuerzo de equipo por parte de todos", dijo Leonard en la pista.

Por su parte, los Celtics (21-7), la mejor ofensiva de toda la NBA, firmaron su peor anotación del curso y se quedaron por primera vez por debajo de los 100 puntos. No fue una noche fácil para sus referentes. Jayson Tatum acabó con 20 puntos (7 de 20 en tiros) y 11 rebotes mientras que Jaylen Brown consiguió 21 puntos (1 de 6 en triples). Pese a que había tantos aficionados de verde en el estadio de los Clippers que parecía un partido como local de Boston, los Celtics se estrellaron con un atroz 9 de 39 en triples (23,1%). Todavía sin el lesionado Al Horford, a los Celtics les queda aún una parada más en California dentro de su gira por el Oeste, nada menos que un apasionante duelo el martes frente a sus eternos rivales: Los Angeles Lakers.

Sólidos Clippers

A los Clippers no les asustó nada tener delante a estos imponentes Celtics. En un arranque muy sólido, de buena circulación, garra en defensa y descaro en ataque, los angelinos se situaron con un notable +12 en el primer cuarto (28-16 con 1.51 por jugarse). Sin embargo, en esos dos últimos minutos de periodo Malcolm Brogdon firmó 7 puntos y Tatum anotó una canasta sobre la bocina para certificar un parcial de 1-9 que dejó el marcador en un margen manejable (29-25).

La tercera falta de Brown cuando apenas se habían jugado cuatro minutos del segundo cuarto alteró la rotación habitual de Joe Mazzulla. El partido entró entonces en una fase de ritmo entrecortado, con desacierto por ambos lados y con demasiadas revisiones y parones por parte de unos árbitros muy discutidos durante toda la noche. Ahí sacaron petróleo los Clippers, que cerraron la primera parte con un 56-47 apoyándose en George (13 puntos), Marcus Morris (11) y Leonard (10).

Con Boston lejos de su mejor nivel, los Clippers tenían una ocasión ideal para romper el partido y a ello se aplicaron en la reanudación. Leonard y George afinaron su puntería desde el perímetro, la defensa angelina reafirmó su intensidad y los Clippers dieron forma a un +16 que hizo saltar las alarmas en los Celtics (66-50 con 9.26 por jugarse). Tatum lo intentó todo (9 puntos en este cuarto), pero Leonard rememoró pinceladas de aquel jugador imparable antes de su lesión y sumó 10 puntos sin fallo en este periodo brillando especialmente en la media distancia. Espesos y con el punto de mira desviado en el triple, los Celtics no encontraron la manera de frenar a unos Clippers con valiosas contribuciones de John Wall y Luke Kennard. Con el partido cuesta arriba al empezar los últimos 12 minutos (88-72), Boston se aferró a un Grant Williams con mucha potencia y convicción para buscar el aro rival. No obstante, un triple de Leonard desde la esquina llevó la ventaja por encima de los 20 puntos por primera vez y los Celtics, con Tatum y Brown dando señales de una frustración importante, no tardaron mucho más en tirar la toalla.