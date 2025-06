Las claves del Draft 2025 de la NBA

Hace menos de una semana que los Thunder se plocamaron campeones de la NBA. Ahora, con la temporada acabada, es momento de dar paso a una de las veladas más especiales: la noche del Draft. Nervios, sorpresas, tensión... una noche especial donde a muchos les puede cambiar la vida por completo. La opción de poder cumplir un sueño arranca para muchos en una de las galas más especiales de la NBA.

Son muchos los jóvenes que buscan hacer realidad su sueño. En este Draft precisamente, hay mucha presencia española por primera vez en muchos años. Sin embargo, en la primera ronda solo se preve que entre Hugo Gónzalez. En SPORT vamos a presentar algunas de las claves y aspectos a tener en cuenta para el Draft 2025 de la NBA.

Ha nacido una estrella

Esta velada tiene un nombre propio: Cooper Flagg. El que será, salvo sorpresa, el pick 1 de este año y que por lo tanto jugará en los Dallas Mavericks, es el principal protagonista de este año. El alero, procedente de Duke, es un talento generacional. En Dallas aterrizará un joven que ha logrado promediar 19,2 puntos, 7,5 rebotes y 4,2 asistencias por partido, y que parece estar destinado a liderar la franquicia durante muchos años. No será fácil. En los Mavs aún duele el traspaso 'bomba' de Luka Doncic a los Lakers. Algo que en la ciudad no han perdonado.

Así juega Cooper Flagg, la próxima estrella de la NBA / @Pitless

Tiene cuerpo, pero también técnica. Es capaz de finalizar con fuerza, pero a la vez es peligroso desde el perímetro. Anota con facilidad, y además sabe asistir al compañero cuando hace falta… un portento físico espectacular junto a una técnica y un talento sin igual. Para muchos Flagg es la próxima gran estrella de la NBA. Hace unos días, el propio Lebron James hablaba sobre el potencial de Flagg: "Es un jugador que puede hacer muchas cosas diferentes en la cancha, puede jugar con balón y sin balón. Su tiro seguirá mejorando. Súper atlético, con un segundo salto explosivo".

Sin ningún lugar a duda Cooper Flagg es la gran estrella de este Draft. Los Mavs, con el pick 1 en su poder, serán el destino del que para muchos es un talento generacional al que ya comparan con leyendas como Lebron.

Completan el podio

Con Flagg como principal candidato para ocupar el primero puesto en la clase del Draft de 2025, para el segundo y tercer pick hay dudas. En segundo lugar, todo parece indicar que será seleccionado Dylan Harper. Recordemos que este pick está en poder de los San Antonio Spurs quienes pueden formar un equipo tembile con Wembanyama y De'Aaron Fox. Dylan Harper, un base con mucha potencia, muy rápida y con una gran capacidad ofensiva. Este año, Harper ha promediado 19.4 puntos, 4.6 rebotes y 4.0 asistencias por partido. Unos números que podrían estar perfectamente a la altura de Cooper Flagg.

Un jugador como Harper puede parecer díficil de encajar en un equipo con Fox y Stephon Castle, sin embargo, una oportunidad de estas características no se puede dejar escapar así como así y en San Antonio parece que lo saben. Como extra, Dylan Harper es hijo del mítico Ron Harper, jugador que compartió vestuario con Jordan en los Bulls y con Kobe en los Lakers.

Dylan Harper en un partido con los Rutgers / NCAA

En el tercer pick es donde hay más dudas. Todo parece indicar que los 76ers se quedarán con VJ Edgecombe. El escolta tiene todo para convertirse en una figura de liderazgo dentro de la franquicia en la que vaya. Sin embargo, son muchos los que piensan que todavía muestra señales de que necesita desarrollarse en el aspecto mental. Pese a ello, su potencia física y explosividad lo hacen especialmente valioso para un conjunto como los Sixers, que cuenta con precisión exterior, pero carece en ocasiones de impacto físico y más sin Embiid.

Un ex azulgrana entre los grandes deseados

Kasparas Jakucionis, ex jugador de la cantera del FC Barcelona, ha tenido un tramo final de temporada complicado en Illinois, con una bajada en sus porcentajes y promedios. Aun así, no lo suficiente como para caer fuera de los puestos de lotería. Su juego se construye a partir de su mayor arma: el triple en step-back, una amenaza constante desde el bote que, combinada con su control técnico, le permite crear ventajas. Todo parece indicar que serán los Hawks con el pick 13 quien le seleccionen esta próxima madrugada.

Recordemos que Jakucionis era una de las grandes promesas de la Masia de baloncesto en los últimos años, llegando a debutar con el primer equipo en abril de 2023 cuando tan solo tenía 16 años. En la pasada temporada era un habitual en los entrenamientos de Roger Grimau y fue elegido en el quinteto ideal del Adidas Next Generation Tournament, el más prestigioso de Europa en la categoría Junior.

Kasparas Jakucionis rozó el 'triple-doble' en su debut en el March Madness / Twitter: @IlliniMBB

Un solo representante español en primera ronda

Este año y, tras muchos sin representantes, España vuelve a tener representación en el Draft de la NBA con 4 jugadores: Hugo González, Isaac Nogués, Izan Almansa y Eli John Ndiaye. Sin embargo, las predicciones no son muy optimistas. Solo Hugo González se prevé que entre en primera ronda. El jugador del Real Madrid, pese a no jugar tanto como se esperaba esta temporada, no ha caído a penas posiciones.

Es uno de los grandes talentos de futuro del baloncesto español. Precisamente parece que los Thunder han puesto los ojos en el joven jugador español debido a su gran impacto, su calidad y al gran talento que derrocha. Con el pick número 24, Oklahoma parece ser uno de los destinos más probables para Hugo González en las últimas previsiones. Los Thunder, pese a tener ya una plantilla muy completa, podrían hacer con el alero algo parecido con lo que hicieron en su día con Alex Abrines. OKC se quedó con los derechos del balear en el Draft de 2013 y le dejaron desarrollandose en Europa, en el FC Barcelona concretamente, donde explotó como jugador para más tarde aterrizar en la NBA. O por ejemplo, lo que hicieron con Juan Nuñez los Spurs en el pasado Draft. Solo faltará por ver si Hugo González se decantará por seguir en el Real Madrid para seguir creciendo como jugador o dar el salto definitivo a la NBA.

Impacto francés un año más

Tras dominar las dos últimas ediciones del draft NBA con Victor Wembanyama (2023) y Zaccharie Risacher (2024), Francia sigue teniendo un alto protagonismo en la noche del Draft. Aunque cinco franceses tienen muchas posibilidades de ser seleccionados, ninguno parece destinado a entrar en el top 5. Uno de los más prometedores es Noa Essengue, quien ha impresionado con su versatilidad y evolución constante. ESPN y Sports Illustrated lo sitúan en el pick 9 con los Raptors, mientras Bleacher Report lo proyecta a los Nets en el 8. También destaca Joan Beringer, defensor sólido y móvil, seguido de cerca por los Spurs, Bulls y Hawks, y considerado para el top 15. Por otro lado, Nolan Traoré mantiene dudas por su irregularidad, aunque sigue en la 'Green Room'. Finalmente, Maxime Raynaud y Noah Penda también suenan fuerte: el primero por su impacto universitario y el segundo como un perfil NBA-ready con gran potencial defensivo. Raynund estaría entre los picks 22-28 mientras que Penda entre el 24-30.

Los Nets, mucho donde elegir

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández se perfilan como uno de los grandes protagonistas de la noche. La franquicia neoyorquina cuenta con cinco elecciones de primera ronda: los números 8, 19, 22, 26 y 27. Un arsenal de activos que les ofrece una flexibilidad extraordinaria, ya sea para apostar por talento joven, moverse en el orden de selección o incluso cerrar algún traspaso de impacto.

Jeremiah Fears se postula como candidato para ser seleccionado en el pick 8. Danny Wolf lo haría en el 19, Nique Clifford en el 22 vía Atlanta Hawks, Maxime Raynaud en el 26 y finalmente, Noah Penda, quien ha jugado en Le Mans esta temporada, sería la última elección de los Nets en su larga lista de picks para esta madrugada.

Con tantas balas en la recámara, todas las miradas estarán puestas en qué dirección toma una franquicia en plena reconstrucción, que tiene la posibilidad real de reconfigurar su proyecto en cuestión de horas.