Chris Paul anuncia su retirada: "Jugaré como mucho un año más"

Chris Paul es agente libre desde el día 1 de junio, cuando finalizó su contrato con los San Antonio Spurs. El legendario base anunció cuándo se retirará del baloncesto profesional, a la espera de si suplirá a Damian Lillard en los Milwaukee Bucks, lo que supondría un 'The Last Dance' de 'CP3'.

"Como mucho, un año", dijo Paul en el Festival Estadounidense de Cine Negro cuando le preguntaron cuánto tiempo más pensaba jugar. "Acabo de terminar mi vigésima temporada, lo cual es una bendición. He estado en la NBA más de la mitad de mi vida, lo cual es una bendición. Pero estos años no vuelven con los hijos, con la familia".

Aunque Paul ya no sea la estrella que fue en su día, ha tenido una participación importante durante las últimas temporadas. Sin ir más lejos, el estadounidense jugó un total de 82 partidos con los San Antonio Spurs, aportando una buena cantidad de puntos y, sobre todo, asistencias: 8,8 puntos, 7,4 asistencias y 1,3 robos por partido.

Durante este verano, Chris Paul buscará un equipo en el que despedirse de la NBA a los 41 años de edad. Se le ha relacionado con varias franquicias, como Los Ángeles Clippers, Phoenix Suns, Charlotte Hornets y Milwaukee Bucks, que parecen mejor posicionados. El base ya ha rechazado a dos equipos, según el periodista Marc Stein: Dallas Mavericks y los propios Hornets.

"Mi hijo acaba de cumplir 16 años", dijo. "Mi hija tiene 12. Las últimas seis temporadas, he vivido sin ellos. Voy a San Antonio, Phoenix, Golden State (ellos estaban en Houston conmigo), Oklahoma City... He estado en varios equipos, pero he estado lejos de ellos los últimos seis años. Es un poco diferente. Esa es la conversación", finalizó.

Chris Paul durante las Finales de la NBA 2021 entre Suns y Bucks / Twitter/X

"Obviamente, tengo muchos amigos que se han retirado. Y siempre me dicen: 'Tío, juega todo lo que puedas'. Se lo agradezco, pero también quiero hablar de ello con mis hijos" comentó. Queda claro que el jugador va a tener muy en cuenta la opinión de su familia para decidir sus próximos pasos.

20 temporadas en la NBA

Paul finalizó su vigésima temporada en la NBA este verano, habiendo jugado en un total de siete equipos diferentes durante su carrera. El base ha sido 12 veces All-Star y es uno de los dos jugadores de la historia de la liga que ha anotado 20.000 puntos y repartido 10.000 asistencias. El otro es LeBron James.

A pesar de su increíble trayectoria, llena de récords y estadísticas que le deberían valer un hueco en el 'Hall of Fame', a Paul se le ha atragantado un logro: ganar el anillo de la NBA. 'CP3' jamás ha conseguido ganar el título y es probable que la decisión de qué equipo escoger tenga que ver con la posibilidad de retirarse a lo grande.