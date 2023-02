Así fue la canasta con la que LeBron James se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA

El alero de los Lakers logró batir el récord de Kareem Abdul-Jabbar ante los Thunder LeBron ha superado la mítica marca de 38.387 puntos

LeBron James ya es el máximo anotador de toda la historia en la NBA. El alero de Los Angeles Lakers necesitaba llegar hasta los 36 puntos para batir el registro histórico de Kareem Abdul-Jabbar, y lo hizo ante los Oklahoma City Thunder.

Se podía llegar a pensar que por el pasado de Abdul-Jabbar en Lakers y Bucks, James iba a reservarse para el partido ante Milwaukee para superar la cifra, pero el '6' fue por faena y ya logró alcanzar la cifra en el tercer cuarto del partido ante los Thunder.

La acción vino con una suspensión marca de la casa, en la que Kenrich Williams no pudo evitar la canasta de LeBron. Una vez anotado el lanzamiento, el partido se paró y llegó el momento más esperado, en el que, de manera simbólica, Kareem le pasó el relevo a LeBron entregándole un balón.

The bucket.

The celebration.

The record.



LeBron James is the all-time NBA #ScoringKing pic.twitter.com/GJihlPZBQ6