Los Bucks, en horas bajas: ¡cuatro derrotas consecutivas!

Los Milwaukee Bucks están acabando la temporada regular de la peor forma posible: encadenando cuatro derrotas consecutivas, tres de ellas contra equipos con un historial negativo. Y es que el conjunto liderado por Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard no está consiguiendo los resultados esperados desde la llegada de Doc Rivers como entrenador.

El segundo clasificado de la Conferencia Este ha reforzado la mala dinámica frente a los New York Knicks en casa. Era el partido en que Antetokounmpo y Lillard volvían a jugar juntos después de varios encuentros, pero ni de esta manera pudo Doc Rivers evitar otra derrota, la sexta de los de Wisconsin en los últimos siete partidos.

Anteriormente, los Bucks habían perdido frente a los Washington Wizards, penúltimos de la misma conferencia, los Memphis Grizzlies, con el doble de derrotas que de victorias, y los Toronto Raptors, con un historial similar a los Grizzlies. Una dinámica negativa que parece que no acaba.

"Este equipo es demasiado talentoso, en mi opinión, para tener que pasar por esto. No importa quién ha estado dentro y fuera, cada equipo tiene chicos fuera y tenemos que averiguarlo", comentaba Doc Rivers. Giannis Antetokounmpo también se pronunciaba al respecto. "No somos un equipo perdedor. No tenemos esa mentalidad, no es lo que somos, no es lo que hacemos. Tenemos que ser mejores".

Las lesiones, otro gran problema

Las lesiones tampoco perdonan. Antetokounmpo lleva jugando hace tiempo con una lesión muscular en la pierna, y Khris Middleton tuvo que irse al dentista en el segundo cuarto del último partido por un golpe en la cara. Además, Lillard no está a su máximo nivel, principalmente desde la línea de tres.

Los Bucks arrastran esta mala racha en el peor momento de la temporada, justo antes de empezar los Playoffs y afrontar la parte más importante del curso. En la Conferencia Este, la clasificación está muy ajustada entre el segundo y octavo puesto, donde puede pasar cualquier cosa. El tiempo corre y los Bucks necesitan una reacción... o verán las Finales de la NBA desde casa.