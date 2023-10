Brown rebaja la euforia con Vezenkov

El head coach de los Sacramento Kings deslizó que el actual MVP de la Euroliga tendrá que pelear por una oportunidad De momento, Vezenkov ha participado en los tres amistosos de pretemporada, llegando a formar parte del quinteto titular en uno de ellos

La llegada de Sasha Vezenkov a la NBA había despertado muchas expectativas. El ala-pívot, nacido en Chipre pero internacional con Bulgaria, fue elegido como MVP de la pasada edición de la Euroliga, además de ser el máximo anotador. Su gran temporada se vio recompensada con un contrato con los Sacramento Kings, equipo con el que firmó por tres temporadas y 20 millones de dólares.

Pero Europa no tiene nada que ver con la NBA. En palabras de Mike Brown, head coach de los Sacramento Kings, Sasha Vezenkov no lo tendrá fácil en su nuevo equipo. "No sé si estará o no. Él sólo tiene que seguir trabajando, peleando y aprovechando cada oportunidad que tenga, ya sea en los entrenamientos o en los partidos".

Por el momento, Vezenkov ha participado en los tres amistosos de pretemporada, llegando a formar parte del quinteto titular en uno de ellos. Sin embargo, las palabras de Brown dan a entender que sus minutos a lo largo de la temporada no están garantizados. "Lo que estáis viendo no es necesariamente lo que podremos ver durante la temporada regular. No creo que toque mucho a los titulares".

Para obtener la ansiada oportunidad, Vezenkov deberá seguir los consejos que Brown deslizó en la entrevista. "Su defensa no está mal. Tiene que asegurarse de que empieza a entender la Liga, de que ve muchos vídeos de jugadores con los que se puede emparejar y así poder aprovecharse".