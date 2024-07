Bronny James anota su primer triple con los Lakers... ¡tras fallar los primeros 16!

No debe ser nada fácil cargar con la responsabilidad de ser el hijo de uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Bronny James, hijo de Lebron, fue escogido por Los Angeles Lakers en el número '55' del draft de la NBA Y, así, padre e hijo jugarán juntos por lo menos esta temporada en la franquicia angelina.

No obstante, ante de que empiece la temporada regular de la NBA, Bronny está disputando la Summer League con los Lakers. En estos primeros partidos, el hijo de Lebron está dejando detalles de calidad, pero está siendo muy inconsistente en el tiro exterior. Una circunstancia por la que está siendo criticado.

EL PRIMER TRIPLE DE BRONNY

Bronny se presentó al encuentro ante los Atlanta Hawks tras haber fallado sus primeros 15 triples con los Lakers. En el primer intento frente los Hawks, más de lo mismo, un nuevo error. No se rindió el hijo de Lebron que en el siguiente lanzamiento sí anotó y se estrenó en la faceta de los triples.

Posteriormente, volvió a encestar de 3, para finalmente acabar el partido con un 2/5. Además, Bronny James firmó su mejor partido desde su llegada con un total de 12 puntos y un 5/11 en lanzamientos de campo.

"Solo estoy intentando mantenerme cuerdo, pero la presión es algo con lo que tengo que lidiar si voy a jugar a este nivel. Mi madre y mi padre me ayudan mucho a estar concentrado y a seguir siendo yo mismo. Mi padre me dice que simplemente mantenga la agresividad aunque mis tiros no estén entrando", aseguró el jugador tras el partido ante los Hawks.