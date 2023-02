Ayton prolonga el crecimiento de los Suns en el regreso de Booker

Los 35 puntos y 15 rebotes del pívot guían a Phoenix a la victoria por 116-112 ante los Nets Cam Thomas es el jugador más joven de la historia en enlazar 3 partidos con más de 40 puntos, pero pierde de nuevo

DeAndre Ayton selló este martes un doble doble de 35 puntos y 15 rebotes y prolongó el crecimiento de los Phoenix Suns, que triunfaron por 116-112 en el campo de los Brooklyn Nets en el regreso, 21 partidos después, de Devin Booker. Los Suns celebraron su tercera victoria consecutiva, tras los triunfos en el campo de los Boston Celtics y de los Detroit Pistons, y se sobrepusieron a una nueva extraordinaria noche de Cam Thomas, que firmó su tercer partido consecutivo por encima de los cuarenta puntos en los Nets. Thomas, a sus 21 años y en su segunda temporada en la NBA, se convirtió en el más joven de siempre capaz de encadenar tres encuentros con más de cuarenta puntos. Phoenix ocupa ahora la quinta posición en el Oeste (30-26), mientras que los Nets bajaron a la quinta plaza del Este (32-22).

Cam Thomas, de récord

Firmó 44 contra los Washington Wizards, 47 contra Los Ángeles Lakers y 43 este martes contra los Suns. Solo Allen Iverson consiguió una marca de este tipo antes de los 22 años, pero no tan pronto como lo logró Thomas. Su rendimiento se disparó en los últimos días, tras la salida de Kyrie Irving, fichado por los Dallas Mavericks, en un período en el que el equipo de Jacque Vaughn no puede contar con Kevin Durant, de baja por problemas de rodilla. Sin embargo, sus grandes actuaciones solo dieron una victoria a los Nets, contra los Wizards, antes de las derrotas como locales ante los Clippers y los Suns. Phoenix sumó su noveno triunfo en los últimos once partidos y prolongó su momento positivo en una noche en la que Devin Booker regresó a la pista con 19 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias.

Booker regresa con 19 puntos

El líder de los Suns no jugaba desde el último día de Navidad, cuando sufrió una recaída de sus problemas de pubis en un partido perdido por su equipo contra los Denver Nuggets. Desde entonces, el equipo de Monty Williams vivió momentos muy complicados, con dos victorias en sus primeros once partidos, antes de sellar nueve de once. Ayton llevó de la mano a los Suns con su quinto doble doble en los últimos siete encuentros, en una noche en la que los finalistas de 2021 tuvieron que luchar hasta el final para tumbar los Nets.

Tras unos primeros dos cuartos marcados por el equilibrio, con ventajas máximas de siete puntos, los Suns se hicieron con diez de margen al comienzo del tercer segmento, pero un 12-0 de los Nets volvió a poner a los locales por delante. Al ritmo de Ayton, dominante en la pintura, y sostenidos por un Chris Paul que superó la barrera de los 2.500 robos en su carrera (tercera marca de la historia), los Suns volvieron a escaparse en el cuarto período y tomaron una ventaja de trece puntos en el 96-83.

La remontada de los Nets se queda corta

Parecía ser una sentencia para los Nets, pero el equipo de Vaughn, con magnífico Cam Thomas, protagonista con canastas de altísimo nivel de dificultad, no dejaron de creer y un parcial de 8-1 en el tramo final les permitió remontar hasta colocarse a un solo punto de distancia. Lo hicieron con dos libres de Cam Thomas para el 111-112, después de que Booker, un lanzador de 85% en libres, fallara sus dos intentos. Con 6.7 segundos en el cronómetro, los Nets enviaron a Chris Paul a la línea de libres, pero el veterano no tembló y anotó sus dos tiros para alcanzar los 9 puntos con 12 asistencias. Los Suns apostaron por hacer falta e impedir a los Nets intentar el triple del posible empate y Thomas, tras anotar el primer libre, falló a propósito el segundo en el intento de recuperar la posesión y forzar la prórroga. Fue entonces cuando Ayton capturó el rebote defensivo que entregó virtualmente la victoria a los Suns.