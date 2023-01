Los árbitros admiten su error en la falta a LeBron y los Lakers explotan

Cuestionados sobre por qué no hubo falta en la acción de Jayson Tatum sobre LeBron, los árbitros del partido admitieron su equivocación La imagen pasó rápido de la polémica a lo cómico ya que Patrick Beverley agarró la cámara de un fotógrafo y mostró la imagen de la falta sobre LeBron al árbitro

Los árbitros admitieron su error en el polémico desenlace del duelo entre los Boston Celtics y Los Angeles Lakers cuando no pitaron una falta muy clara a LeBron James en los últimos segundos, un fallo decisivo que motivó la indignación y la rabia del equipo angelino.

Cuestionados sobre por qué no hubo falta en la acción de Jayson Tatum sobre LeBron, los árbitros del partido que acabó con victoria de los Celtics en la prórroga (125-121) admitieron su equivocación.

"Hubo contacto. En ese momento, durante el partido, no vimos falta. Los árbitros fallaron en esa jugada", explicaron.

Was LeBron James fouled on the final play here by Jayson Tatum? 🤔pic.twitter.com/y8P0LT0hZb