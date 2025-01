Amazon Prime emitirá 65 partidos de la NBA en España

Bombazo en la oferta televisiva en España. Y es que Amazon Prime Video ha llegado a un acuerdo con la NBA para retransmitir 65 partidos por temporada hasta el año 2036, llevando claramente la mejor liga del mundo de baloncesto al territorio español. Amazon, de esta forma, da un paso adelante en el mundo del deporte al adquirir estos derechos exclusivos en España.

Los suscriptores de la plataforma en España podrán disfrutar de una selección de los partidos más destacados de la temporada regular, además de los playoffs y las Finales. La asociación también incluye la retransmisión del All Star Game. Sin duda, este acuerdo con la NBA forma parte de una estrategia global y refuerza el posicionamiento de la plataforma en lo que a transmisión de deporte se refiere.

Coexistencia con Movistar Plus

De esta forma, Amazon Prime Video acaba con los tradicionales partidos retransmitidos primero por Canal Plus y, después por Movistar Plus, durante muchos años la casa de la NBA en España. Eso sí, la plataforma no pierde todos los partidos, sino que mantendrá una selección de ellos. Así, habrá coexistencia entre Movistar Plus y Amazon Prime Video en lo que a retransmisiones de la NBA se refiere.

En definitiva, Amazon Prime Video da un puñetazo encima de la mesa en las transmisiones en España de la mejor liga de baloncesto del mundo y hace una fuertísima apuesta. Veremos qué impacto tiene en la programación televisiva española.