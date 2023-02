¡Alerta Doncic! La estrella de los Mavericks, lesionada

El esloveno sufrió un percance ante los Pelicans y no pudo reincorporarse al partido Su participación en el All-Star de la NBA podría estar comprometida

Malas noticias para los Dallas Mavericks. Luka Doncic se tuvo que retirar lesionado el partido en el que los de Jason Kidd superaron a los New Orleans Pelicans por 111-106, y las alarmas saltaron cuando el '77' de los 'Mavs' no se pudo reincorporar al duelo.

La lesión se produjo cuando Doncic buscaba finalizar con contundencia una entrada a canasta, pero impactó contra Brandon Ingram y Jonas Valanciunas, y como consecuencia de dicho contacto, cayó de manera violenta al suelo lastimándose su pie derecho, al que se llevó instantáneamente las manos tras el impacto.

Luka Doncic took a hard fall and exited the game after suffering a right heel contusion injury 🫣pic.twitter.com/4qkfHNhaWq