(Ahora sí) Arranca la era Wembanyama

El mega traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers ha acaparado, como era de esperar, gran parte de la atención del público de la NBA en estos últimos días de mercado. Un movimiento que algunos ya catalogan como uno de los más impactantes en la historia de la liga. Pocas veces se ha visto un error de tal magnitud, con los Dallas Mavericks como el gran señalado en toda esta operación.

La salida del esloveno rumbo a California ha eclipsado otra de las grandes operaciones del mercado, una que involucra directamente a uno de los mayores activos del baloncesto actual: Victor Wembanyama. En su segundo año en la NBA, el francés ya es una de las caras más reconocibles de la liga. Lo vimos hace apenas unas semanas en los partidos que la NBA disputó en París, donde la atención mediática sobre él alcanzó niveles nunca antes vistos en el baloncesto europeo.

El traspaso completo de Fox a Spurs

En un traspaso a tres bandas, San Antonio se hizo con De'Aaron Fox, procedente de los Sacramento Kings y considerado uno de los mejores bases de la NBA. Este movimiento deja claro cuál es la intención de los Spurs de cara al futuro: construir un proyecto ganador en torno a 'Wemby' y empezar a soñar con el anillo desde ya. Aunque aún están lejos de ser verdaderos contendientes, este fichaje los acerca un paso más a su objetivo. Los Kings y los Chicago Bulls fueron las otras dos franquicias involucradas en la operación. Estos son todos los detalles.

San Antonio recibe: De'Aaron Fox, Jordan McLaughlin

Sacramento recibe: Zach Lavine, Sidy Cissoko, tres primeras rondas y tres segundas rondas

Chicago recibe: Kevin Heurter, Zach Collins, Tre Jones y una primera ronda de 2025.

Más allá de Fox, el otro gran nombre en esta ecuación fue Zach LaVine, dos veces All-Star y anotador compulsivo desde la posición de escolta, quien se enfundará su tercera camiseta desde que inició su carrera profesional. Tras sus etapas en Minnesota y Chicago, el jugador de 29 años pasa ahora a formar parte de los Kings en la Conferencia Oeste. Sin embargo, los grandes ganadores de este movimiento fueron los San Antonio Spurs, que logran formar una de las duplas más talentosas de la conferencia.

Fox, una alegría para Wemby

Fox, con 27 años y toda su carrera por delante, afronta ahora el mayor reto de su trayectoria en un contexto casi inmejorable. Desde que fue seleccionado con el pick 5 en el Draft de 2017, se ha consolidado como un base extremadamente rápido en transiciones y hábil con el balón en sus manos. Su evolución ha sido constante, pasando por todas las fases de madurez hasta convertirse en un All-Star de plenas garantías y en un jugador cuya muñeca no tiembla en los momentos decisivos. Prueba de ello es que la pasada temporada fue galardonado con el premio al 'Clutch Player of the Year', que reconoce al jugador más determinante en los finales de partido.

Victor Wembanyama y Fox, nuevos compañeros / EFE

En un año complicado para los Kings, Fox promedia 25.0 puntos por partido con casi un 47% de acierto en tiros de campo, siendo el segundo máximo asistente del equipo, el tercero en rebotes y el primero en robos. No obstante, ha sufrido un retroceso en su tiro de tres, registrando un 32% de acierto, una bajada significativa respecto al 37% que alcanzó la temporada anterior.

¿Cómo influye su llegada?

La llegada de Fox a Texas cambia por completo la proyección de la franquicia a corto y medio plazo. Con él, los Spurs consiguen una estrella exterior en su plenitud física para acelerar el proceso de reconstrucción que iniciaron con la llegada de Wembanyama en el Draft de 2023. El francés, que sigue creciendo a pasos agigantados, tendrá a su lado a un jugador de primer nivel con el que asociarse en situaciones de 2 vs 2. Wembanyama promedia 24.6 puntos, 10.9 rebotes y 4.0 tapones en una temporada en la que ha sido elegido All-Star y que, casi con total seguridad, lo coronará como el Jugador Defensivo del Año.

Además, San Antonio cuenta con otra joven promesa como Stephon Castle, seleccionado en el puesto 4 del último Draft. Sumados a dos veteranos con experiencia en mil batallas como Chris Paul, líder en asistencias del equipo con 8.2, y Harrison Barnes, quien llegó el pasado verano desde Sacramento para aportar solidez en el ala, los Spurs siguen construyendo un proyecto sólido gracias a movimientos inteligentes desde los despachos.