La advertencia de LeBron James a su hijo Bronny como nuevo compañero en los Lakers

LeBron James culminará un sueño con la camiseta de los Lakers y es que compartirá vestuario junto a su hijo Bronny James, que los Lakers adquirieron recientemente en el último draft de la NBA, algo que realmente emocionó a la estrella angelina.

Aunque en unas declaraciones al programa ‘Today’, LeBron dejó bien claro que una cosa es que sea su hijo y otra que el trato vaya a ser diferente sobre la pista, vistiendo la misma camiseta. “Va a funcionar como cualquier otro de mis compañeros de equipo. Voy a responsabilizarlo, y él debería responsabilizarme a mí cuando hago las cosas mal. Puedo separar al padre de mi compañero de equipo” aseguró.

LeBron, que se encuentra preparando los juegos Olímpicos con el equipo estadounidense, dijo que “Tenemos un objetivo común en la cancha, y es ganar ese partido y mejorar cada día", aseguró.

Los padres de Bronny, felices por su hijo tras convertirse en jugador de los Lakers / LAKERS

Exigencia total con su hijo

Así que, para mí, probablemente lo mantendré en un nivel más alto porque quiero que pueda triunfar. Quiero que sea tan grandioso como pueda ser. Al final del día, no habrá atajos, eso es seguro. No exijo a nadie que tome atajos cuando se trata de jugar al baloncesto.

La estrella también le lanzó un guiño. “Jugar con él probablemente, cuando se trata de baloncesto, es el mayor logro que he tenido. Lo he hecho todo como individuo, pero no hay mayor logro que pueda superarme al poder estar en la misma cancha que mi hijo. Es lo más grande que me ha pasado” reconoció Lebron.

Bronny ha empezado su andadura con los Lakers en la Liga de Verano / EFE

que se encuentra disputando la Liga de Verano con los Lakers en los que ha sumado 8,5 puntos, 3,5 rebotes y 2,5 asistencias.