La nueva aventura de Emma García, la 'sirena vegana'

Plata en el Mundial de Fukuoka 2023 y oro en el Europeo de Belgrado 2024, junto a Dennis González, la sabadellense Emma García fue toda una pionera en la natación artística española, consolidando ese dúo mixto que tantas alegrías a dado a España en los últimos años.

Tras el ansiado oro en el campeonato europeo, el pasado verano García decidió poner fin a su carrera en la élite de la natación para dedicarse a su otra gran pasión. Conocida como la 'Sirena vegana', la ya exnadadora se encuentra en proceso de creación de su empresa, un proyecto con el que buscará ayudar y aconsejar a otros que quieran hacer un cambio en su estilo de vida y abandonar la dieta tradicional.

¿Qué te lleva a dar el paso de cambiar de una dieta tradicional a una dieta vegana?

El cambio no fue intencionado, me apareció un poco el funcionamiento de la industria alimentaria en general y me empecé a informar y ver cómo funcionaba la industria ganadera. Esto fue en 2019 y luego vi que yo no estaba alineada en esos valores, que yo sería incapaz de hacerle daño a una hormiga y no quería contribuir a eso. Fui haciendo una transición, me fui informando también de la industria pesquera, huevos lácteos, e hice una transición para eso, para cambiarlo, porque yo no quería hacer daño a los animales.

¿Dices que fue como una transición?

Fue bastante correcto, muy tranquilo, un año y medio de transición. Intenté hacerlo lo mejor posible porque al final mi carrera deportiva estaba en juego en ese sentido, tenía que estar rindiendo al máximo y la verdad es que fue bastante autodidacta, pero siempre tenía el soporte de nutricionistas detrás para cualquier cosa que me pudiera pasar, cualquier duda que pudiera tener. Estoy agradecida porque fue muy bien la transición.

Siempre tenía el soporte de nutricionistas detrás para cualquier cosa que me pudiera pasar

¿Cómo lo llevaron tus compañeros, entrenadores, la gente que estaba contigo en ese momento?

En ese sentido también estoy muy agradecida porque sí que al principio, obviamente todo el mundo tenía preguntas, sobre todo preocupación de que todo fuera bien, pero me dijeron que si los análisis y mi rendimiento no se había afectado en ese sentido en negativo, que no había ningún problema y la verdad que me sentí muy acogida, tengo mucha suerte del entorno que me ha tocado porque ha sido muy transformador y me ha entendido mucho sin juzgarme, aunque ellos no hayan hecho una transición al veganismo, pero se agradece que te apoyen y que incluso tengan curiosidad y quieran aprender, aunque luego no acompañen con acciones.

¿Fue difícil adaptar tu estilo de vida vegano a una exigente carrera profesional?

No fue difícil. Yo siempre digo que si te informas correctamente no hay nada que realmente sea difícil, puede ser más complejo o menos, pero la verdad es que fue bastante fácil por todo el acompañamiento que pude tener y porque no me sentía juzgada. En el centro de alto rendimiento donde yo entrenaba también tienen dieta vegana y pedía a los nutricionistas de allí que me pusieran la opción vegana, no había ningún problema y no fue una adaptación o un cambio difícil.

Emma García en la gala de aniversario de SPORT / Javi Ferrándiz

¿En los viajes y las concentraciones era igual?

Ahí ya era un poco más difícil, no lo niego, porque sales de tu país, de culturas diferentes… El país donde más me cuesta comer vegano es Francia, que es aquí al lado y choca muchas veces, y en cambio en países como Japón, por ejemplo, es todo lo contrario, que tienen una dieta muy basada en plantas también y es súper sencillo y te sorprende. Tienes que ir siempre preparada, llevar suplementos, también proteína en polvo y si no, siempre hay la opción de ir a cualquier súper y comprar cualquier legumbre, cualquier cosa que te pueda ir bien.

¿Qué cambios notaste a nivel deportivo, mejoras concretas en cuanto a tu rendimiento físico?

Yo me cansaba menos, me canso menos, rindo más, puedo descansar menos porque descanso mejor y entonces puedo rendir más en ese sentido, yo notaba que durmiendo las mismas horas recuperaba incluso mejor. También en cuanto a las lesiones, que siempre había sido un poco lenta recuperándome, era un poco menos lenta. Hay una recuperación más acelerada, incluso he notado cambios físicos a nivel de pelo, piel, uñas, que también están más fuertes, más brillantes y el pelo está mucho mejor.

¿Cambiabas algo en tus rutinas alimentarias?

Normalmente no me gusta alterarlo mucho porque el cuerpo está acostumbrado a una cosa y los entrenamientos que se hacen ya muchas veces ya tienes mucha carga cuando haces la parte de físico. Aunque es bueno quizá algún recuperador extra o algunas cantidades, ajustarlas un poco o escuchar más a mi cuerpo, si tengo hambre pues como y si no pues no como tanto y luego lo compenso, pero no me gusta hacer cambios muy bruscos porque al final es eso, es una rutina y tu cuerpo está habituado a esto y si de repente haces un cambio muy bestia como que no le sienta bien.

Desde tu experiencia personal, ¿qué recomendarías a un deportista de élite que quiera hacer la transición al veganismo?

Que tenga muy claro el motivo de por qué quiera hacerlo, eso es lo primero, porque al final al principio te pueden juzgar, te pueden preguntar y si tú realmente no estás convencido no lo vas a hacer, que tenga gente que se pueda apoyar en ello y que le pueda comprender y acompañar y sobre todo que si no tiene el conocimiento o no quiere realmente dedicar ese tiempo a investigar y aprender que vaya a un profesional que para eso están.

A nivel deportivo, a tus 25 años decides cerrar tu carrera, ¿qué motiva esa decisión?

Está relacionado con el veganismo. Mucha gente me pregunta y me pide consejos y a mí me surge esa vena emprendedora y esa inquietud y decido pensar en cómo puedo ayudar a estas personas a hacer ese cambio, esa transición igual que la he podido hacer yo y me planteo el hacer este proyecto y tirarlo hacia adelante y en ese modo emprender. Yo desarrollo todo y me veo en un punto a finales de 2024 cuando termino la temporada de decir vale, ¿qué hago? porque ahora ya no puedo estar dedicándole tiempo a un emprendimiento que no sea realmente focus en eso y decido dar el salto y las horas que tenía dedicadas al deporte las dedico al emprendimiento.

Los Ángeles 2028 puede que incluya el dúo mixto que es la disciplina en la que tú te has desarrollado durante los últimos años. ¿No te arrepientes de haber dejado la carrera ahora?

Me da pena porque al final los Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier deportista y el no poder participar y retirarme es lo que más me ha podido doler. Pero llevo en la lucha muchísimos años sé que la gente que va a estar van a ser los primeros en competir y lo voy a sentir parte mía también. Estoy en el Comité Europeo también defendiendo todo esto y lo siento desde fuera del agua.Es una espinita que se me va a quedar pero también estoy muy feliz porque esté incluido.

Dennís y Emma, con el oro / EFE

¿Echando la vista con qué momento de tu carrera te quedarías?

Es muy difícil elegir solo uno, pero creo que… ¿Te puedo decir dos? El Mundial de Fukuoka porque es la primera medalla a nivel mundial que ganamos en dúo mixto y la gano con Dennis (González) llevábamos muy poco tiempo entrenando juntos y había un vínculo súper bonito. Era su primera competición a nivel absoluto mundial y teníamos muchos sentimientos y al final conseguir esa medalla fue muy muy muy bonita además con todo el equipo compartir esa experiencia fue increíble en Japón. Y luego ganar el oro en el campeonato europeo ahora en junio fue ya pues quitarse esa espinita de siempre plata y conseguir el broche de oro fue muy bonito también.

¿Cómo ves al equipo español en este nuevo ciclo olímpico?

Los veo súper bien. Hace poco estuve por la piscina y están súper motivadas, con Andrea (Fuentes) están haciendo un trabajo increíble creo que van a hacer algo que nadie se espera tampoco puedo decir mucho los veo a todos con muchas ganas, mucha fuerza, ganas de seguir luchando. Después de la medalla de París que al final es como de todos, la sentíamos nuestra también, fue un chute de adrenalina para ellas después de todas las horas que hicieron y ese ciclo olímpico también difícil entre Tokio y París creo que van a hacer algo muy bonito para Los Ángeles.