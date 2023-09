Mireia Belmonte aún es duda para París 2024

La nadadora afirma que "el que manda es el hombro" En el último año, Belmonte ha tenido que despedirse de la competición en varias ocasiones por problemas físicos

La nadadora ha acudido al Consejo Superior de Deportes como embajadora de la marca Hyundai a la presentación del primer "Open Promesas Mireia Belmonte", una competición que busca acercar al deporte base los valores que representa la natación y la propia Mireia.

Mireia Belmonte no ha pasado un buen año a causa de los continuos problemas físicos que no han permitido que la nadadora haya tenido continuidad. Ahora, está centrada en poder llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, si la evolución de su hombro, va bien. La nadadora explica que su dedicación y esfuerzo siguen intactos pero, "nunca nadie te prepara para ello", en referncia a la lesión que ha ido arrastando.

Ahora, se está centrando en pruebas más cortas, de 200 y 400 metros de distancia, ya sea en crol, mariposa o estilos en vez de las pruebas más de fondo. "Las pruebas de 800 y 1500 las he dejado de nadar porque requerían un entrenamiento más de fondo, más largo, más brazadas y mi hombro ya no podía hacer tantos metros".

Por el momento, ha dedido no marcarse plazos: "De momento nada es seguro porque el que manda es el hombro y tengo que estar atenta a las señales que me manda". En enero es el Europeo de Netanya, en febrero el Mundial de Doha y ya en julio los Juegos Olímpicos de París, afirma que lo ve complicado competir, pero sigue luchando: "porque durante todo este tiempo no he perdido las ganas de entrenar y de competir y he seguido luchando día a día, aunque en algún momento haya tenido que frenar antes de avanzar".