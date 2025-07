Luca Hoek recupera el récord de España y pasa a semis

Luca Hoek se ha clasificado para las semifinales de los 100 libre del Mundial de Singapur con una marca de 48.23 que es nuevo récord de España. El nadador español se clasificó con la decimocuarta mejor marca de una prueba que dominó el rumano David Popovici con 47.41.

Hoek nadó en la duodécima y última serie de la prueba, la misma que el estadounidense Kyle Chambers, que fue el más rápido de esa ronda con un 47.48 y el segundo mejor crono del global; y el chino Zhanle Pan (47.86), dos de los favoritos de esta prueba. Hoek acabó sexto de esa serie con un 48.23 que mejoraba el 48.25 conseguido en Europeo Junior de hace unas semanas y que se convertía de nuevo en récord de España. La marca mejoraba el 48.24 que estableció el pasado domingo Sergio de Celis en la primera posta del relevo 4x100 y que se había convertido en plusmarca española.

Hoek superó en tercera posición el ecuador de la prueba con un crono de 22.75 segundos. Un esfuerzo que el nadador del CN Sitges pagó en el segundo largo, en el que se vio relegado a la sexta plaza. "He pasado los primeros cincuenta en 22.7, que es un pase muy rápido, y luego me ha costado volver. Los últimos metros han sido duros, pero he hecho el récord de España y para mi debut individual en unos Mundiales está superbien", comentó en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

Con ese 48.23 Hoek conseguía la decimocuarta mejor marca de todas las series y la antepenúltima que daba acceso a las semifinales, por delante del brasileño Guilherme Santos (48.27) y del francés Rafael Fente - Damers (48.33).

Este mismo miércoles, a partir de las 13.27 hora española, tendrán lugar las semifinales del 100 libre en el que Hoek buscará su primera final mundialista.

Cabanes, también a semifinales

Luca Hoek no fue el único nadador español que logró el pase a las semifinales en la jornada. La ciudadrealeña Laura Cabanes hizo lo propio en los 200 mariposa tras firmar un tiempo de 2:09.89 minutos en las preliminares. "Creo que ha sido una carrera bastante buena, me he sentido muy cómoda, pese a que al principio han empezado muy rápido, y he hecho mi mejor tiempo en unas eliminatorias por la mañana", explicó la nadadora de Daimiel.

Cabanes firmó el mejor crono de la primera serie para ser decimocuarta del global de unas tandas que dominó la gran favorita, la canadiense Summer McIntosh con 2:07.07. Las semifinales de la prueba tendrán lugar este miércoles a partir de las 14.16 hora española.

Weiler y Cadevall, eliminados en las series

Menos fortuna tuvieron Carmen Weiler, que se quedó fuera de las semifinales de los 50 espalda, tras cerrar la ronda preliminar en la vigésimosegunda posición con un tiempo de 28.14 segundos, y Nil Cadevall, que cayó eliminado en las series de los 200 estilos con una marca de 2:01.70 minutos.

Tampoco pudo pasar el corte equipo español mixto del relevo 4x100, integrado por Estella Tonrath, Nil Cadevall, Arbidel González y María Daza, que concluyó decimocuarto en las preliminares con un crono de 3:48.87 minutos, cuatro segundos más que el registro requerido para acceder a la final.