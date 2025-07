Luca Hoek, ¿el faro que necesita como el comer la natación española?

La prueba reina de la natación son los 100 metros libres en piscina larga y ahí España no ha tenido nunca una figura importante, a imagen y semejanza de lo que sucede con los 100 lisos en el atletismo. Ni en hombres ni en mujeres. ¿Está Luca Hoek en disposición de cambiar esta mala dinámica?

El jamaicano Usain Bolt fue la gran estrella del atletismo durante dos décadas y ahora manda el estadounidense Noah Lyles. Los reyes del hectómetro son los reyes del atletismo, como en su día los estadounidenses Jesse Owens y Carl Lewis. España lo ha intentado siempre sin éxito. El mejor quizá ha sido Ángel David Rodríguez, el 'Pájaro'.

En natación, tres cuartos de lo mismo. El primer mito del 100 libres fue el estadounidense Johnny Weismuller, Tarzán (primero en bajar del minuto). Su compatriota Jim Montgomery fue el primero en bajar de 50 y le siguieron el estadounidense Matt Biondi, el ruso Aleksander Popov, el neerlandés Pieter van den Hoogenband y ahora el chino Pan Zhanle con sus 46.40.

Lo más parecido a una figura del hectómetro libre que ha tenido España ha sido el catalán Eduard Lorente. El que fuera discípulo de Joan Fortuny disputó dos Juegos Olímpicos y se colgó un oro y un bronce europeos en 50 libres. O la balear Melani Costa, bronce en 200 libres en el Europeo de 2011.

Joan Fortuny y Edu Lorente, con SPORT hace dos décadas / VALENTÍ ENRICH

Pues bien, tras muchos intentos a España le podría haber tocado la lotería. Hijo de padre alemán llegado a tierras españolas de niño y de madre gala, Luca Hoek reside desde niño en la localidad barcelonesa de Sant Pere de Ribes (a cuatro kilómetros de Sitges montaña arriba) y se decantó por competir como español tras hacerlo por Francia.

Ese tanto debe apuntarse en la cuenta de la Federación Española y de su entorno. De seguir la estela Alain Bernard, Mehdy Metella, Frédérick Bousquet, Stéphan Caron a pelear para convertirse en el primer español que rompe la barrera de los 48 segundos en los dos largos en el estilo más rápido.

Hoek ya dio la primera gran campanada a comienzos de julio al proclamarse campeón de Europa Junior en 100 libres con nuevo récord de España (48.25)... ¡con tan solo 17 años! El catalán debutaba como internacional absoluto en el Mundial de Singapur y lo hizo con una sensacional marca en la segunda posta del 4x100 libres español (47.68).

Esa marca no se computa al ser la segunda posta, pero sí la primera y ahí Sergio de Celis le arrebató el récord nacional con 48.24. El nuevo prodigio de la natación española no estaba contento con ello y recuperó la plusmarca también por una centésima en las series de 100 libres en Singapur con 48.23.

Lo de las semifinales ha sido más impresionante. Luca Hoek arriesgó y dio la 'vuelta americana' en primera posición con unos asombrosos 22.56 (por la mañana había cubierto el 50 en 22.75). Aunque le costó acabar, paró el crono en 48.04 para mejorar su récord español y quedarse a cuatro centésimas del 'muro'.

"Había 113 competidores y he ganado a muchos, pero me han ganado 13 y hay que seguir trabajando. He hecho mi mejor 50 y me quedé a las puertas de los 48 segundos", fue el discurso de la gran sensación española del momento. Satisfacción, optimismo y mucha exigencia. Así se forjan los campeones y España necesita uno como el comer.