Jornada sin finales para los españoles en el Mundial de Singapur

Finalizada la competición de natación artística y waterpolo, el Mundial de Singapur dio paso este domingo a las primeras series de natación en las que hubo tres españoles en liza, además del 4x100 libre masculino.

Las primeras en entrar en liza fueron Emma Carrasco y Laura Cabanes en las primeras rondas de los 200 estilos femeninos. Carrasco, que accedió a semifinales tras nadar una carrera de desempate con la eslovaca Tamara Potocka. La ilerdense empató con la eslovaca en las series con 2:12.29, y tuvo que volver a competir. En la prueba que daba la última plaza, la 16, para las semis, Carrasco fue superior con un tiempo de 2:12.21 por los 2:12.19 de Potocka.

Ya en semifinales, Carrasco se quedó a dos segundos de la irlandesa Ellen Walshe, que logró el último billete para la final con un crono de 2:10.49. "Era la primera prueba y en las eliminatorias me he notado bastante nerviosa. Por suerte luego he podido quitarme los nervios en el desempate", explicó en declaraciones difundidas por la RFEN. "Hemos intentado enfocar la carrera de forma diferente, intentando no salir tan fuerte en la mariposa para no pagarlo tanto al final. En el crol las chicas de mi lado se han ido y eso me ha descolocado un poco", analizó la nadadora que aseguró estar "muy satisfecha con esta primera prueba, vamos a por las que quedan".

Cabanes, la otra nadadora española en los 200 estilos, no pudo pasar el corte en las series y quedó fuera con el vigésimo tercer mejor tiempo con 2:13.80.

Tampoco pudo alcanzar las semifinales Nil Cadevall en los 100 braza. El nadador del CN Sant Andreu, plusmarquista nacional de la distancia desde el pasado Open de España de Palma de Mallorca, nadó por la calle 8 en la séptima serie, y finalizó con un tiempo de 1:00.93, segunda mejor marca de su carrera, aunque no fue suficiente para pasar a la penúltima ronda, clasifcado en la posición 26.

El relevo, decimosexto

La última prueba con representación española fue el relevo masculino 4x100 libre. El cuarteto español, formado por Sergio de Celis, que rebajó en una centésima el récord de España de 100 libres (48.24) en su posta; Luca Hoek, Miguel Pérez-Godoy y Nacho Campos, quedó clasificado en la octava posición de la segunda serie con un tiempo de 3:14.34, insuficiente para pasar de ronda. El corte para la final directa lo marcó Lituania con 3:12.71, con España decimosexta del global.

El oro en la prueba fue para Australia, con un 3:08.97 récord de los campeonatos y Flynn Southam, Kai Taylor, Maximilian Giuliani y Kyle Chalmers conformando el equipo. El podio se completó con Italia (3:09.58) y Estados Unidos (3:09.64).