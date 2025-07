Johnson cumple y De Valdés no se conforma con el cuarto puesto en 5k

María de Valdés, cuarta este viernes en los 5 kilómetros en aguas abiertas en el Mundial de Singapur, declaró que no se conforma con estos puestos (fue cuarta también en 10 kilómetros) y dijo que en el futuro aspira a más.

En declaraciones a la Real Federación Española de Natación, De Valdés manifestó que "ha sido una prueba muy dura y bastante rápida. He querido meter un ritmo alto para ir con las primeras desde el primer momento, pero al final se metió la húngara, y me pasó factura y se nos fueron las dos primeras".

"He intentado mantener el tercer puesto. Me quedo con que he tenido dos cuartos puestos en un Mundial; creo que ha sido un campeonato bastante redondo, pero quiero aspirar a más y seguir entrenando fuerte", dijo desde Singapur. También habló sobre su preparación y la lesión de rodilla que padeció: "ha sido un proceso duro tanto físico como mental".

"Gracias a todo el equipo que tengo detrás he estado al cien por cien y la lesión de rodilla que tuve no ha sido un impedimento", agregó. La australiana Moesha Johnson, medallista olímpica de plata en París 2024, ganó la prueba de 5 kilómetros.

Johnson cumplió con los pronósticos para imponerse en Singapur al hacer un tiempo de 1:02:01.30, por encima de la italiana Ginevra Taddeucci (1:02:02.30) y la japonesa Ichika Kajimoto (01:02:28.90). María de Valdés fue cuarta con 01:02:33.10 y su compatriota Paula Otero fue decimoséptima con 1:04:28.70.