Iris Tió: "Mi objetivo personal es poder volver con seis medallas del Mundial"

Iris Tió (Barcelona, 2002) afronta el Mundial de Singapur como una de las líderes del equipo español de natación artística. Pese a su juventud, se ha convertido en los últimos años en una de las referentes de un equipo que aspira a todo en estos campeonatos tras conquistar 11 medallas en los pasados europeos.

La catalana participará en un total de seis rutinas, entre las que destaca el duo mixto junto a Dennis González. Antes de partir hacia el mundial, habló con SPORT en las instalaciones del CAR de Sant Cugat donde el equipo entrena habitualmente.

En los últimos años te has convertido en una de las referentes de la natación artística española. ¿Cómo se consigue y cómo se lleva siendo tan joven?

Lo llevo con mucha ilusión, para mí es un sueño ser un referente o llegar a lo más alto. Sé que todavía puedo mejorar muchísimo y estoy muy contenta y poco a poco creo que voy mejorando más cada año y este es el objetivo, pienso que todavía no he llegado a mi límite.

¿Cuáles han sido tus referentes en tu camino hasta aquí?

Mis referentes han sido Gemma Mengual, Ona Carbonell, Andrea Fuentes, todas ellas.

¿Cómo ha sido la llegada de Andrea, uno de tus referentes al equipo?

Ha sido increíble porque nunca hubiera imaginado que una de mis referentes me podría entrenar. Me está gustando mucho su manera de entrenarnos, su manera de ser, los valores que nos inculca y cómo hacemos los entrenamientos. Estoy muy a gusto y creo que estoy aprendiendo muchísimo. Destacaría que nos respeta muchísimo, intenta siempre motivarnos y a partir de ahí que el equipo pueda mejorar y avanzar, no desde el miedo sino desde la motivación y el buen rollo siempre, no nos quiere meter miedo.

Iris Tió, durante la entrevista en el CAR / Valentí Enrich

¿Cuál ha sido la principal diferencia respecto a la etapa anterior con Mayuko a ahora con Andrea?

Son dos maneras de hacer muy diferentes. Andrea ha querido hacer esto con mucho respeto, con más cercanía con las nadadoras e intentar buscar también esa esencia artística y ser muy original. Tenemos que hacer la dificultad para que nos puntúen y para estar dentro del pódium pero de una manera artística y eso es algo que no todos los países pueden hacer y que con Andrea hemos conseguido ya que hemos estado poniéndole mucha importancia desde el principio de temporada.

En unos días empieza el mundial, ¿cuál es tu objetivo personal y el objetivo del equipo?

Mi objetivo personal es poder volver con seis medallas, que es con todas las coreografías que participo y también disfrutar y sobre todo poder poner en práctica todos los aprendizajes que he hecho durante este año ya que hemos competido muchísimo y en cada competición ha habido situaciones distintas, sensaciones distintas. Poder llevar como todos estos aprendizajes al mundial para competir y sentirme lo más preparada posible pues con esto estaría muy contenta.

Y luego a nivel de equipo, demostrar todo lo que hemos aprendido este año, este cambio que hemos hecho con Andrea(Fuentes) y también no perder nuestra esencia artística que creo que es lo que nos va a diferenciar más de todos los países y va a marcar la diferencia entre todo el mundo.

Andrea ha dicho que vuestro dúo mixto con Dennis es uno de los mejores de la historia, ¿cómo estáis llevando esta nueva colaboración?

Es muy guay. Nunca me hubiera imaginado hacer un dúo mixto aunque era uno de mis sueños algún día poder hacerlo ya que he hecho todas las coreografías posibles y me faltaba el dúo mixto y este año tengo la oportunidad de hacerlo y me lo paso muy bien. Con Dennis nos entendemos muy bien y al final es una coreografía que nos gusta muchísimo tanto la música como la coreografía y que creo que podemos expresar muy bien.

Había dos finales alternativos, uno triste, uno más dramático, el público ha elegido el dramático, ¿es el que os gustaba más a vosotros?

A nosotros también nos gusta más el dramático, al final a mí me gustan los finales felices en la vida pero esto es una coreografía y cuenta una historia y nos gusta el final dramático.

Debutaste con España en 2019, si no tengo mal el dato. ¿Cuál es tu mejor recuerdo hasta el momento?

He tenido varios, por suerte, pero sí que es verdad que recuerdo mucho el Mundial de Fukuoka, tengo muy buen recuerdo de cuando quedamos campeonas del mundo en equipo técnico y luego también en solo técnico y en dúo técnico quedamos bronce, que fue para mí algo único, como mis primeras medallas mundiales tan importantes.

Guardo muy buen recuerdo de París pero el camino fue muy duro y ahora queremos ir a por el oro olímpico

Antes de París decías que tu sueño era ganar una medalla olímpica, ya la tienes, ¿cuál es el siguiente sueño por cumplir?

Ganar la medalla de oro olímpica. De París también tengo muy buen recuerdo de haber ganado el bronce, pero sí que es verdad que el camino fue muy duro y ahora queremos ir a por el oro olímpico.

De todas las rutinas que lleváis al Mundial, ¿cuál es tu favorita y por qué?

No sé si te podría decir una, porque son tan diferentes cada una. Me gusta mucho el equipo libre, porque expresa cómo una persona que al final es la locura, y que al principio podemos juzgar a alguien que dice cosas diferentes de los demás y luego al final acaba siendo un genio. Y es muy artístico y es muy emocionante también el final, porque es como que nos quitamos todo lo que la gente pueda pensar, que no nos importa nada y que vamos a por el objetivo. Y es muy emocionante, el equipo libre me gusta mucho.