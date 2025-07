Iris Tió y Lilou Lluís dan un nuevo oro a España

El duo español formado por Iris Tió y Lilou Lluís, con su rutina 'La esencia de la feminidad', conquistaron el oro en la prueba del dúo mixto, ampliando a siete el balance de la delegación española en el Mundial de Singapur. Italia y Rusia completaron el podio de la prueba.

Las subcampeonas europeas firmaron un 282.6087 en el que superaron con creces la impresión artística de sus rivales, con un gran 133.3500 ( y 149.2587 en ejecución).

Lin Yanhan y Lin Yanjun con 'La sombra de la vida' se confirmaron como las grandes rivales de España en esta final, consiguiendo una puntuación de 274.3090, sin las temidas 'base marks'. Quedaba por delante todavía mucha competición por delante, hasta llegar al último dúo, el formado por Iris Tió y Lillou Lluís. Tras las chinas fue turno de otra de las favoritas, Japón, que sí se vio lastrado por las penalizaciones en un ejercicio que partía con mayor dificultad que el de las españolas y que se quedó fuera de las medallas.

Por detrás llegó el duo italiano, una pareja de nueca creación con Enrica Piccoli y Lucrezia Ruggiero, que dio la sopresa consiguiendo la máxima puntuación hasta el momento con 278.7137 gracias a su 126.4500 en impresión artística. Se colocaban primeras virtualmente, desbancando a China y con solo Rusia (que compite bajo bandera neutral) y España por salir.

Lilou Lluis e Iris Tio, en el inicio de su ejercicio / EFE

El duo ruso estaba obligado a la perfección y aunque no vieron 'base marks' su puntuación (277.1117) no dio para superar a las transalpinas. Solo quedaba el duo español que firmó un ejercicio casi perfecto. El abrazo de sus entrenadoras, Judith Requena y Andrea Fuentes, al final de la rutina, no dejaba lugar a dudas. España se colgaba un histórico oro, el segundo para una Iris Tió que va camino de conseguir su gran objetivo de los campeonatos, colgándose medalla en todas las rutinas en las que participa.

Medallero Natación Artística Oro Iris Tió - solo libre Iris Tió, Lilou Lluís - Duo libre Plata Dennis González - solo técnico Dennis González y Mireia Hernández - Duo mixto técnico Bronce Iris Tió - solo técnico Equipos - rutina libre Equipos - rutina técnica

La del duo libre es la séptima medalla de España en el campeonato tras la plata del duo mixto técnixo, el bronce del equipo técnico, la plata de Dennis González en el solo técnico masculino, el bronce de Iris Tió en el solo técnico, el bronce de la rutina libre por equipos y el flamante oro de Tió en el solo libre femenino.