La gran promesa de la natación que cambió Francia por España

Luca Hoek Le Guenedal es la gran esperanza de la natación española. Este joven de 17 años ha entrado por la puerta grande en el mundo de la natación, llegando a brillar en este deporte, pulverizando récord tras récord y colgándose la medalla de oro en el Europeo.

Luca, nacido en Barcelona, pero con nacionalidad neerlandesa por parte de padre y francesa por parte de madre, optó por competir con España gracias a la intervención de una leyenda de la natación, Ben Titley. El nadador atiende a SPORT y nos explica que, gracias al célebre técnico británico, que se puso al frente del CAR de Sant Cugat, compite hoy para España. "Me invitaron al CAR y vimos las instalaciones, tuvimos una reunión y me explicó qué plan de entrenamiento tenía pensado para mí. Me dijo que iba a estar muy bien aquí y las instalaciones me gustaron. Decidí quedarme y ahora estoy muy contento", comentaba Luca. Para añadir: "El ambiente aquí es muy profesional y eso me ha ayudado a mejorar como nadador".

Hoek ha demostrado que llega para quedarse en la élite, después de una participación brillante en el Europeo de Samorín, donde Luca se consagró como el mejor velocista español tras pasar a la historia con 21.99 en los 50 libres, convirtiéndose en el primer español en bajar de los 22 segundos.

Con esta marca logró batir el récord de España absoluto que poseía Javi Noriega (22.04) desde 2009. Además de este registro, que le sitúa en otra dimensión, consiguió finalizar la competición colgándose un oro europeo en los 100 libres, estableciendo, de este modo, un nuevo récord para España con un tiempo de 48.25.

Luca Hoek / Roldy Cuento

El nadador no tiene límites y así lo está demostrando. Luca Hoek tiene ahora la mirada puesta en el Mundial de Singapur que tendrá lugar del 27 de julio al 3 de agosto, para el que ha modulado su participación. Este año el nadador, que ha adoptado un estilo de entrenamientos más exigentes, nadará en los 50 y 100 libres, y dejará los 200 m libre para más adelante cuando adquiera más confianza. Hoek tiene sus objetivos claros: "En Singapur intentaré bajar de los 48 y lo daré todo de mí". Luca sueña con su participación en la final en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, cita que tiene marcada en el calendario y para la que se exigirá al máximo.

Luca, que reside actualmente en el CAR de Sant Cugat bajo las órdenes de Titley, compagina la natación con el primero de Bachillerato a distancia, comentó a SPORT que se ha adaptado bien a esta transición de vivir una vida tranquila en Sitges a ser un deportista de élite y que está "muy feliz" de poder tener esta oportunidad.