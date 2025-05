Felipe Perrone, confiado ante su último reto: "Este año somos un poco como el Barça de Flick"

Este viernes (19.30 horas) el veterano Felipe Perrone afronta la que será su última Final 4 como jugador. El hispano brasileño se despide del waterpolo profesional al final de este curso después de una extensa carrera y, tras conseguir el título de liga con el Atlètic Barceloneta, busca poner el broche con el título europeo.

El conjunto marinero empezará la batalla por la corona con un duelo ante el Novi Beograd en las semifinales, primer escollo en la batalla por el título. Los de Elvis Flatovic, pese a la dificultad del rival, finalista el curso pasado, llegan con buenas sensaciones, tal y como destacó Perrone en el Media Day celebrado en las instalaciones del Atlètic Barceloneta. "Llegamos con mucha ilusión. Este año es un poco como el Barça de fútbol, tenemos un juego innovador, muy diferente, muchas veces jugamos sin boyas, algunas veces hacemos la línea de fuera de juego que Elvis (Flatovic) se enfada con nosotros porque arriesgamos mucho, pero hasta ahora nos ha dado resultados y tenemos la confianza que nos dará la Final 4", explicó.

"Creo que jugamos un waterpolo muy innovador, con mucho ataque, a veces demasiado, tenemos que controlarnos", bromeó. "De momento nos ha dado muchos resultados pero cuando nos los tiene que dar de verdad es ahora, en la Final 4, pero es un waterpolo bonito, que la gente disfruta viendo", analizó Perrone ante un grupo de medios, entre ellos SPORT.

La Final 4 se disputará en Malta, un país bañado del Mediterráneo donde "la gente vive el waterpolo con mucha pasión". "No estuvimos el año pasado y nos hace mucha ilusión estar en esa piscina abierta, llena. Ese es el waterpolo que nos gusta", aseguró el veterano jugador marinero.

Felipe Perrone, durante el entrenamiento del At. Barceloneta / Javi Ferrándiz

Para Perrone, que cuenta con una amplia experiencia en partidos de este nivel, la clave para ganar al Novi será "ser nosotros mismos". "Somos un equipo muy alegre, con un juefo de improvisación y que vamos para adelante, como es Álvaro, como es Vince o Bernat, como son todos los jugadores de este año, este es nuestro juego, pero también pensando que los partidos se ganan desde la defensa", avanzó el jugador.

De Barcelona a Malta: la hora de cerrar el círculo

En las vitrinas del cuadro marinero reina una sola Champions, la de 2014, cuando la competición estrenaba el formato LEN Final Six Champions League y se celebró en las piscinas Picornell de Barcelona. En aquella edición el Barceloneta superó primero al Brescia (6-4), después al Primorje (8-10) y por último al Radnicki en la final (6-7). Mucho ha llovido desde entonces aunque algunas cosas se han mantenido igual. "Quedo yo y queda Muna", bromeaba un sonrientePerrone cuando un periodista le preguntó "¿qué queda de aquella final?". Tanto Perrone como Alberto Munárriz continúan en el club de aquella plantilla.

Cartel promocional de la Final 6 de 2014 / CNAB

Ya rondando la treintena, Perrone disputó aquella final a seis celebrado en 'casa' y fue uno de los hombres destacados, marcando el tercer gol marinero que suponía el empate a tres en el luminoso. Su cuenta personal pudo ser doble con un gol 'fantasma' que los árbitros no concedieron, aunque no hizo falta. Con un ajustado margen, los hombres dirigidos por Chus y David Martin defendieron el fuerte y aguantaron hasta el pitido final para levantar la primera y hasta el momento única Champions para el Atlètic Barceloneta.

Más de una década después y con la retirada esperando al final de este curso, Perrone tendrá la oportunidad de cerrar el círculo en Malta. "Es muy especial. Llegar a este momento y estar en esta Final 4, para mi, con mi recorrido y tantos años, no esperaba estar aquí con 39 años para jugar una Final 4 con el ambiente que nos encontraremos en Malta", confesó. "No me lo esperaba, es bonito", zanjó el jugador del Barceloneta.

