Emma García, exnadadora y experta en veganismo, sobre los efectos de la carne roja en el deporte: “Te quita mucha energía”

Emma García (Barcelona, 1999) puso punto final a su carrera en la natación artística para enfocarse en otras metas, alejadas de las piscinas, pero estrechamente ligadas con el deporte. Adoptó hace algún tiempo una dieta vegana y se propuso acompañar a todos aquellos que también quisieran cambiar su estilo de vida, además de crear una comunidad en la que sus miembros puedan compartir su experiencia.

La transición a una dieta vegana implica un cambio completo de hábitos, por ello cabe tener claro cuál - o cuáles - son los motivos que pueden impulsar a una persona a dejar atrás una dieta omnívora. Y trae consigo una serie de beneficios importantes, siendo uno de ellos el menor riesgo de lesiones al que puede estar expuesto un deportista. "Es mucho más antiinflamatorio y cuando tú tienes menos riesgo de inflamación, tu cuerpo está más saludable y tiene menos riesgo de lesión. Las grasas que consumimos son más saludables, no tenemos casi nada de grasas saturadas", asegura.

"No son proinflamatorias como podría ser la carne roja o una leche que no te sienta bien, sino es todo lo contrario, es mucho más ligero en ese sentido, a nivel absorción teóricamente se absorbe mucho mejor por eso mismo, porque no tienes la inflamación en el cuerpo y tu cuerpo tolera estos alimentos de forma genética", desarrolla la catalana.

Precisamente, habla de los efectos negativos de una dieta omnívora a la hora de practicar un deporte, sea o no de élite. "La carne roja tiene muchas más grasas saturadas y mucho más colesterol. Y, sobre todo, digerir ese tipo de alimentos te quita mucha energía", destaca.

Otro de los beneficios que resalta la exnadadora, vinculado al tema de las lesiones, es un descanso de mayor calidad. "Duermes mejor, te sientes con más energía", arranca. "Cuando nosotros hacemos la digestión, nuestro cuerpo está centrando toda su energía, el consumo de calorías, en la digestión. Si tú le das a tu cuerpo un alimento que pueda digerir más fácilmente, gastas menos energía en la digesión y puedes gastar más energía en la reparación", detalla.