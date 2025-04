El dúo mixto se cae finalmente de Los Ángeles 2028

El dúo mixto de natación artística no se integrará en el programa olímpico para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, según confirmaron a EFE fuentes de World Aquatics.

El COI había abierto la puerta a la participación de hombres en las competiciones de natación artística por equipos, pero hasta la fecha ningún equipo los había seleccionado, por lo que la competición masculina se circunscribía a Mundiales y Campeonatos Continentales.

En el seno del equipo español, que se encuentra en Hurghada (Egipto), donde desde el próximo viernes al domingo participará en una prueba de la Copa del Mundo, existía cierta expectación ante el anuncio que finalmente no se ha producido.

Dennis González en su actuación en el solo técnico / EFE

Dennis, en la rutina libre

Sin embargo, en la citada competición se producirá un hito histórico, ya que la seleccionadora Andrea Fuentes ha decidido incluir en la rutina libre a Dennis González por lo que se convertirá en el primer hombre español que participa con el equipo en una competición.

Hasta la fecha, el referente masculino en este deporte, el estadounidense Bill May, había sido el único que había participado en la prueba por equipos en los Mundiales de 2023 y 2024, en los que lo consiguió medalla. Curiosamente Fuentes fue quien decidió la alineación de May en esas dos competiciones, aunque no contó con él para los Juegos de París del pasado verano.

En los últimos años, España se ha convertido en un referente enla inclusión masculina de la natación artística con Pau Ribas como pionero, abriendo camino para otros como Fernando Díaz del Rio y Dennis González. Este último, haciendo pareja con Mireia Hernández, se colgó el oro en el dúo mixto técnico en el pasado Europeo de Belgrado, así como el oro en el dúo mixto libre con Emma García y el solo técnico.