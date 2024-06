El drama de un joven nadador: "Sufro una forma extremadamente rara de cáncer cerebral inoperable"

El nadador británico Archie Goodburn, de 23 años, comunicó que sufre tres tumores cerebrales inoperables. Una dura confesión que llega apenas unas semanas, después de estar luchando en los trials británicos por una plaza en los Juegos Olímpicos de París.

El joven deportista explicó su situación a través de una publicación en su cuenta de Instagram. "Hace seis semanas, mi vida experimentó un cambio profundo cuando me diagnosticaron tres tumores cerebrales", empieza el escrito de Goodburn, quien detalló a continuación los síntomas que sufría.

“En diciembre de 2023, mi entrenamiento comenzó a verse interrumpido por extraños episodios. Estos episodios, inicialmente pensados como migrañas hemipléjicas, ocurrían durante un entrenamiento intenso. Me dejaban con una pérdida de fuerza y una sensación de entumecimiento en el costado izquierdo, una profunda sensación de miedo, náuseas y un déjà vu extremo. Ahora sé que, en realidad, eran convulsiones“.

Pese a su situación, que iba empeorando con las semanas, decidió participar en las pruebas clasificatorias del pasado mes de abril, donde consiguió la tercera plaza en los 100 metros braza (1:00.03) a solo unas décimas del pasaporte olímpico. "Una vez acabados los Trials profundicé en lo que realmente estaba causando estos ataques. Una resonancia magnética en mayo finalmente reveló lo que más había comenzado a temer", continúa la nota del joven nadador de origen escocés. “Mi cerebro es lo que me hace quien soy, es de donde proviene mi personalidad, donde almaceno mis recuerdos y lo que me permite sentir emociones. Siendo honesto, junto con el miedo a perderme algo, lo que más me aterroriza es la naturaleza misma de lo que realmente es un tumor cerebral y la parte vital de mi ser que amenaza. Me gusta quien soy y no quiero que eso me cambie”, explica.

Las pruebas revelaron que sufre oligodendrogliomas, "una forma extremadamente rara de cáncer cerebral difuso, progresivo e incurable", tal y como el propio Goodburn explica en su comunicado. "Mis tumores son grandes y lamentablemente se consideran inoperables, el primer tratamiento ideal para este tumor”.

Descartada la operación, el deportista se someterá a otro tratamiento. “El lado positivo es que los oligodendrogliomas generalmente responden mejor a la radioterapia y la quimioterapia que muchos otros tipos de tumores cerebrales graves. A menudo son de crecimiento lento y es probable que estos tumores tengan años de antigüedad”.

“Mis tumores expresan una mutación de mi gen IDH1 que se comparte con algunas formas de leucemia. Los medicamentos inhibidores de IDH, una nueva clase de fármaco, han experimentado avances fenomenales en los últimos años con resultados bastante sorprendentes. El progreso continuo en este campo ayudará enormemente a mi pronóstico”, explica para asegurar que está dispuesto a luchar contra la enfermedad.

“Soy joven, estoy en forma, tengo el apoyo fenomenal de mis amigos, la mejor familia que podría desear y una novia fantástica a mi lado. Estoy decidido a afrontar esto, mantener una actitud positiva y seguir siendo Archie”, finaliza, informando de que hará un seguimiento de su situación a través de sus redes sociales para que su experiencia pueda ayudar a otros.