Dennis González: "Tenía ganas de sacar lo que llevo dentro y creo que lo he conseguido en este campeonato"

Dennis González (Rubí, 2004) ha confirmado en el pasado Mundial de Singapur que es uno de los referentes de la natación artística actual. Con cinco medallas, una de ellas de oro, el joven nadador catalán ha hecho historia convirtiéndose en el primer hombre español en subir al podio en una rutina por equipos.

Después de su exitoso paso por el campeonato del mundo, Dennis visitó la redacción de SPORT para repasar sus sensaciones y hablar de los objetivos que tiene por delante en este nuevo ciclo olímpico.

Acabas de aterrizar de Singapur. ¿Has podido asimilar el éxito que habéis conseguido en este campeonato?

Yo creo que no, todavía no. Estamos en proceso de aterrizar de todas las emociones. Pero sí que es verdad que todo lo que ha ido pasando, mientras ha ido pasando, han sido como emociones por encima de emociones. No nos esperábamos que fueran pasando las cosas que van pasando. Y supongo que cuando vaya pasando el verano, cuando vaya la gente felicitándote, es cuando realmente nos daremos cuenta de todo.

Venías con muchas ganas, con mucha responsabilidad también. ¿Te vas con la sensación de haber cumplido todos tus objetivos personales?

Totalmente. Y ya no hablo solamente de lo que son las medallas. Mi objetivo en este campeonato a la hora de salir a competir ya no era tanto buscando ese éxito, sino esas sensaciones que yo tenía a la hora de entrenar, intentar poder aplicarlo dentro de esa competición y de poder acabar con una sonrisa la rutina. Y es lo que he conseguido hacer. He querido grabarme eso a fuego justo antes de saber la puntuación. Una vez no me fueron las cosas tan bien, acabé mal antes de que me dieran la puntuación. Y mi madre me dijo que se notaba que no lo había disfrutado, que no había sido yo quien había nadado esa rutina, que no había conseguido sacar eso... Y si mi madre era capaz de ver eso, sabía que también lo vería el resto de la gente. Y tenía ganas de sacar ese Dennis que realmente llevo dentro, que sé que puede hacer disfrutar a los demás y creo que es lo que he conseguido en este campeonato.

Y dentro de las rutinas que has hecho ¿ha habido alguna que para ti significara algo especialmente?

Cada una tiene algo especial. Porque, por ejemplo, en el solo sí que tenía muchísimas ganas de poder competir bien, de poder sacarme esa espinita que tenía dentro, de poder acabar contento con la rutina que había nadado sabiendo que había conseguido hacerlo lo mejor posible y poder sacar ese resultado en este campeonato justamente porque era como la última oportunidad que tenía. Justo antes de competir, me acuerdo que Andrea (Fuentes) estaba viéndome y me dijo 'sabía que lo ibas a hacer, porque te estaba viendo justo antes de salir y estabas con esa mirada de que lo voy a hacer'. Muy contento por esa parte, pero también obviamente en el dúo, por ejemplo, con Iris o con Mireia, compartir ese sentimiento no lo encuentras en ningún lado. Te puedes ir a Port Aventura o donde quieras, pero no vas a encontrar ese sentimiento en ningún lado.

Hasta 5 dieces en el histórico oro del dúo mixto libre con Iris. ¿Qué recuerdas de ese momento cuando sale la puntuación?

Recuerdo saltar mucho de emoción, casi tirar el sofá al suelo, pero fue increíble. Me emocionó mucho porque sabíamos que estaba difícil, estaba la participación de Rusia, cinco puntos por delante nuestro, había otro país que también estaba siete puntos por encima, que eso al final dentro de la dificultad es muchísimo... No era la primera vez que íbamos por debajo en dificultad, sabíamos que queríamos defender la artística como en todos los campeonatos que hemos hecho durante la temporada, pero era muy difícil y más teniendo en cuenta que Rusia la ejecución la hace casi perfecta. Cuando vi ese ranking ya no me fijé ni en la puntuación, no miré nada, solo que éramos primeros. Y fue un shock. Todo lo que llevas viendo durante toda tu vida y ahora estás por encima.

A nivel personal, ¿cómo has llevado que haya tantas miradas sobre ti, ya no solo a nivel profesional, sino también como un referente dentro de toda la natación artística?

Antes de competir por primera vez en el equipo, lo estuve pensando, pero es algo que no me gusta repetirme mucho, porque me hace tener más nervios, más presión y me hace sentirme más diferente a lo que sabía que he entrenado. Y es eso, como que todas las emociones y todo lo he sacado siempre después de competir. La primera vez que competí, que fue con el equipo libre, antes de salir, me vinieron los pensamientos: primera vez que nadas dentro de un equipo en un mundial, si ganas, sabes que vas a ser el primer chico en la historia en subir un podio... al final me dije 'no hables, sal a competir' y luego ya, cuando todo pasa, es cuando realmente eres consciente de todo lo que ha pasado. La gestión de todo lo que eran las emociones, acompañado de todo el equipo, siempre te sientes en una burbuja, entonces es más fácil no salirte de ahí.

Y al final, ha sido tu expresividad la que ha vuelto a dejar huella en todo el público ¿En algún momento has sentido que estabas nadando por encima de los jueces, de las puntuaciones, de todo lo que te rodeaba, que estabas simplemente disfrutando?

Mi expresividad sé que es algo que es parte mi potencial, es lo que más sé defender... y es de lo que más se nota cuando lo hago bien o cuando lo hago mal. Es en la impresión artística, en mis maneras de poner la cara, de expresar. Y lo noté mucho, sobre todo en el acrobático, cuando salí a nadar, es que me sale solo, lo disfruto. Me dejo llevar y, de hecho, también en el solo, a veces cuando no lo saco del todo, Andrea me dice 'mira, no hagas nada, escucha la música y déjate llevar'. Y es ahí cuando realmente lo saco.

Dentro de todas las rutinas, alguna significa algo especial para ti...

En este campeonato tenía muy marcado el solo, porque era una canción que había elegido yo, justamente expresa que tengo mucho guardado dentro. También es una canción muy dolorosa, de un dolor que tienes tú dentro, que lo guardas tú y que no lo expresas. Era como dejarme llevar por esos sentimientos que he tenido durante toda mi vida. Era un solo bastante expresivo sobre todo lo que ha sido mi vida. Y tenía muchas ganas de poder sacarlo adelante y de poder hacerlo bien de una vez, porque no lo había conseguido hacer en las otras competiciones.

¿Crees que estos mundiales han marcado un punto de inflexión?

Muchos y en muchos sentidos. Personalmente, porque del mundial pasado, me acuerdo que fue complicado porque era la primera vez en mi carrera deportiva que no me iba perfecto todo. Realmente puedo decir que he tenido la suerte, entre comillas, de que hasta el año pasado en todos los campeonatos siempre me iba bien o al menos conseguía más de lo que yo me esperaba. Y fue el mundial de Doha donde me di esa hostia, entre comillas, porque al final conseguí cosas increíbles igualmente, a pesar de todo, pero quizás no lo que esperaba. Y en este campeonato ha sido una mentalidad totalmente diferente. He ido a buscar lo que he hecho al principio, esas sensaciones que yo tenía dentro de los entrenamientos, poder conseguirlos en la competición y acabar contento con lo que hiciera a pesar del resultado.

Y así es como lo he sentido cada vez que acababa cada rutina. Estaba nadando antes de llegar al sofá a ver la puntuación diciendo, 'lo he dado todo, estoy contento con lo que he hecho'.

Ha sido un campeonato casi perfecto, pero si tuvieras que poner algún 'pero', ¿lo hay?

Sí, sí que hay 'peros'. En el equipo libre y en el acrobático, los dos equipos, en la semifinal conseguimos la plata y luego en la final nos quedamos terceros, todo por pequeños fallos que obviamente son técnicos, son cosas que pueden pasar y pasaron cuando menos tenían que pasar. Pero tengo que decir que estoy contento de que pase porque llevamos ocho meses con Andrea, acabamos de empezar este ciclo, esta manera nueva de trabajar, porque al final Andrea busca otra manera diferente de trabajar y de sacar el mejor potencial de nosotros. Entonces, como llevamos tan poco tiempo, que vaya todo perfecto ahora tampoco hace falta. Cuando tiene que salir va a ser en 2028 en Los Ángeles, seguro. De esto aprendemos e intentaremos sacar la mejor versión para poder hacerlo mejor en el resto de años

Has mostrado mucha evolución hasta llegar hasta aquí. ¿Cómo han sido estos últimos años? ¿Cómo crees que ha sido creciendo en todos los sentidos?

Este año, desde que empecé la temporada, ha sido como empezar de cero la natación artística. Como cuando pasas del club a la Blume o de la Blume al CAR Otra etapa totalmente diferente. El año pasado sí que tenía la sensación de que me faltaba un poco más, que sabía que yo podía sacar más potencial de mí, que podía hacer más entrenamiento para poder ser mejor deportista. Y obviamente también esa falta de equipo, porque el año pasado y el anterior solo me estaba dedicando a hacer solo y dúo. Este año, desde que hemos empezado juntos, ha sido como empezar algo totalmente diferente y que me ha ayudado muchísimo en muchísimos aspectos. He notado que he sacado lo mejor de mí en todos los sentidos. No he tenido que pedir más. Siempre lo he tenido todo. Incluso por parte de Andrea, de psicólogos y de fisios y todo esto, he aprendido a cuidarme mucho mejor, que es algo que me faltaba muchísimo. Como deportistas, a veces hay que aprender a cuidarse a uno mismo. Y es algo que agradezco mucho de todo este año.

¿Qué mensaje le darías a cualquier joven que esté intentando abrirse paso en este mundo, que al final es un mundo difícil, a veces estereotipado?

Siempre se me hace complicado decirlo porque siempre digo que tienes que hacer lo que te salga al corazón, lo que te guste. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que no dependen de uno mismo. En mi caso, por ejemplo, tuve suerte de que mi madre fue la que me apoyó durante mis inicios y es la que ha conseguido que pueda llegar hasta aquí. Entonces, ya no solo digo que decidas hacer lo que tú quieres hacer, sino que te busques con quién hacerlo. Porque es muy importante el apoyo que tienes para poder conseguir lo que tú quieres y que te sepan aguantar incluso cuando crees que no puedes y ellos creen en ti.

A nivel personal, ¿cuáles son tus próximos objetivos después de todo lo que ya tienes?

Tengo muchísimos más objetivos. En el solo poder llegar a conseguir lo mejor, poder volver a tener ese título de campeón del mundo en solo, pero también poder evolucionar yo como deportista e irme ganando mejores puestos dentro del equipo, porque somos un montón de gente. Quiero intentar ir subiendo e ir siendo de los mejores para poder tener esa plaza asegurada en los Juegos.

Y ya para terminar, después de dos semanas intensas, cinco medallas, ahora que vienen vacaciones, seguir trabajando, ¿qué te vas a regalar?

Obviamente me voy a regalar unas vacaciones bonitas porque hace mucho que no tenemos, pero también tengo muchas, muchas ganas de empezar la temporada, aunque acabamos de terminar, literalmente. Salí del Mundial y lo primero que le dije a Andrea cuando me despedí de ella, es que en realidad ya tengo ganas de empezar la temporada, pero porque es tan guay. Y además sabemos que tenemos la pretemporada, que nos iremos a Las Vegas juntos. Y es lo bonito también, poder disfrutar de ello.