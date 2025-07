Dennis González: "Cuando estoy con el equipo no soy consciente del referente en el que me convierto"

Dennis González (Rubí, 2004) se ha convertido en todo un referente de la natación artística, continuando el camino que abrió en su momento Pau Ribes para la 'sincro' española. A sus 21 años, se ha consagrado como una de las grandes figuras de este deporte a nivel internacional y buscará en unos días ampliar su palmarés.

El joven nadador hizo historia hace unas semanas convirtiéndose en el primer español en formar parte de una rutina de equipo. Lo hizo saliendo al frente del grupo para interpretar 'Locura', una rutina con la que España conquistó el oro en el europeo el pasado mes de junio en Funchal.

Antes de partir hacia Singapur para participar en el Mundial, atendió a SPORT en las instalaciones del CAR de Sant Cugat.

Si te digo locura, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?

El equipo, el equipo libre. Con la palabra locura es lo que se me viene a la cabeza.

¿Cómo fue ese momento en el que sales a la piscina, al frente del equipo, para hacer esta rutina?

Había muchos nervios obviamente, aunque yo ya hubiese hecho equipo, es algo que tenía muchísimas ganas, que tenía dentro desde que empecé con este deporte. Me acuerdo de que me autograbé a mí mismo diciéndome, Dennis, se te tiene que quedar grabadísimo este momento porque es el día en el que te estrenas en tu sueño, literalmente.

Fuiste el primer hombre en salir con España en el equipo. ¿Qué supone ser ese referente?

Me dicen que soy ese referente, pero no eres consciente hasta que lo ves desde fuera. Cuando estoy dentro del equipo estoy trabajando por lo que hago cada día y no soy realmente consciente del impacto que tiene hacia afuera, hacia todos esos niños y en el referente en el que me convierto. Y cuando realmente lo veo y lo pienso, es cuando me siento orgulloso porque al final es uno de mis sueños de los que tenía desde que veía a Pau Ribes. Yo lo miraba con unos ojos con los que ahora me miran a mí y es súper emotivo y estoy súper contento de poder liderar en este tema.

¿Es una presión añadida para ti o más bien una motivación?

Es una motivación totalmente, porque cada vez que sé que me están mirando es cuando más nervioso me pongo y me ayuda a hacer lo mejor y a dar mi máximo para demostrar lo que realmente podemos hacer.

Hablabas de Pau Ribes, ¿pero quiénes han sido tus referentes en tu carrera deportiva?

El que me impulsó y el que me ha seguido muy de cerca y con el que he mantenido mucho contacto ha sido con Pau (Ribes), pero uno de mis grandes referentes siempre ha sido Gemma (Mengual). Obviamente tenerla cerca es algo, desde el primer día que la vi, que es súper guay, se nota el arte que tiene.

Dennis González, en una entrevista en el CAR de Sant Cugat / Valentí­ Enrich

Ahora tenéis al frente del equipo otro de los que ha sido referente de la natación artística española. ¿Qué cualidades destacarías de Andrea Fuentes?

Desde que conozco a Andrea, porque la conozco desde pequeño, incluso antes de hacer sincro, siempre me ha demostrado que es una persona súper curiosa, que muestra mucho interés por buscar, por hacer cosas diferentes, por aprender también, incluso aunque parezca que sea la persona que más sabe, incluso ella misma aprende un montón de cosas. Y a mí lo que me ha destacado muchísimo este año trabajando con ella es lo luchadora que es, que se deja la piel por el equipo y lo que trabaja por que mejoremos todos en todos los ámbitos.

De cara al Mundial, ¿cuál es tu objetivo personal y el de todo el equipo?

Personalmente realmente no lo había pensado, pero creo que últimamente me estoy dando cuenta de que quiero estar orgulloso de lo que haga en el Mundial. Quiero acabar contento con todo lo que he nadado, con todo lo que he hecho, a pesar de los resultados, que ojalá que caigan, pero creo que incluso buscando estar orgulloso vendrán seguro, no tengo duda. Y con el equipo, pues, trabajar lo que estamos haciendo y conseguir demostrar lo que hemos estado trabajando todo este tiempo.

El dúo mixto con Iris ha sido calificado por Andrea como uno de los mejores de la historia. ¿Cómo está siendo esta experiencia con ella?

Increíble. Desde el día que me dijeron que nadaría a dúo con Iris, es algo que me emocionó muchísimo. Es una persona increíble para mí, de las mejores del equipo y es de lo que he aprendido. Me ha hecho mejorar tanto técnicamente como expresivamente. Estar a su lado transmite un montón y hace que tú te pongas a su nivel. Además, este tipo de dúo, que era una de las cosas que Andrea nos dijo que tenía muchas ganas de hacer en algún momento que nos haya elegido a nosotros para hacerlo, es más motivo para defenderlo por todo lo alto.

Iris Tió y Dennis González, durante un entrenamiento en el CAR / Valentí­ Enrich

Y ahora de cara al Mundial, ¿cuáles son los rivales a abatir?

Tendremos por primera vez a Rusia después de mucho tiempo, que no sabemos cómo vendrán, pero nosotros vamos a hacer y a demostrar lo que hemos estado trabajando. Tenemos a China, que la vimos en la última de las competiciones que hicimos, y aunque está a un nivel muy alto, no vamos a decir que es imposible. Estamos más cerca. Hemos mejorado muchísimo de otras competiciones a ahora. La distancia a la que estábamos de China, ahora estamos mucho más cerca. ¿Quién dice que no podamos pasarles? Y luego también en los duos mixtos, por ejemplo, hay mucho nivel, tanto en Gran Bretaña como en Italia. México también, todos los países están subiendo. Antes de los duos mixtos había dos o tres y ahora ya van siendo todos los que van subiendo.

Y ya por último, de todas las rutinas que lleváis al Mundial, ¿cuál es tu favorita y por qué?

Muy difícil, muy difícil. Son diferentes porque hago equipo, hago dúo y hago solo. Y es que en cada uno hay algo. El equipo es, vamos, para mí diría que lo es todo, pero es que en el dúo hay sentimientos encontrados. Y en el solo también es tu manera de soltarte y de mostrarle a todo el mundo quién eres tú. Entonces, no lo puedo decir, es imposible.