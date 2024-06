Dennis González alza la voz contra los insultos homófobos recibidos

El nadador Dennis González se ha convertido en uno de los grandes nombres propios de los Campeonatos de Europa de Natación que se están disputando en Belgrado. El catalán ha conquistado dos oros históricos en el campeonato, uno en el solo técnico masculino y otro en el duo mixto junto a Emma García.

Un gran éxito para la natación artística española que se ha visto empañado por unos comentarios homófobos contra el nadador en las redes sociales. Concretamente se pudieron ver a raíz de una publicación de Teledeporte sobre la gesta del catalán, en el que algunos usuarios, en lugar de valorar el mérito deportivo, utilizaban frases como "vaya pluma", "no puede caminar normal?", "sirena" o "trucha".

Dennis no dejó pasar estos comentarios despectivos y habló sobre ellos en su cuenta de Tik Tok. “Los comentarios son cosas que yo no entiendo si estamos en el siglo XXI o en X antes de Cristo todavía", reflexiona en su vídeo el nadador de Rubí. "Son gente que no ha ganado nada en su vida, que no saben lo que es la disciplina y no saben lo que es ser campeón de Europa ni lo que conlleva todo eso", continúa.

Pese a la decepción que le causan estos mensajes, el catalán asegura que no le afectan ya que "son de gente que no conozco" pero quiso romper una lanza a favor de las nuevas generaciones, para evitar que sufran este tipo de comportamientos en el futuro. “A mi me da igual, pero sé que si hay un niño que está empezando a hacer natación artística y recibe comentarios así, le van a afectar. Y yo no no quiero eso”.

Por último, quiso dar un consejo a sus seguidores. “No le deis bola a estos mensajes porque lo único que buscan es atención, cosa que no tienen y destacar de algo que no tienen, como la gente que estamos trabajando detrás”, explica." Me parece absurdo y a mi no me importan esos comentarios, pero el día que le afecten a alguien sí que no me dará lo mismo y no me voy a estar callado", zanjó.

Su publicación ha tenido un fuerte impacto con cerca de 17.000 visualizaciones y más de mil comentarios de apoyo a un nadador que está haciendo historia para la artística española. "Eres un crack", "Eres historia de españa en deporte, ellos no son nada…", "Eres un campeón!. El resto sobra", son algunas de las palabras de apoyo que los aficionados han dedicado a Dennis González en su publicación.