El zasca de Malena Alterio a un director que la rechazó en un casting: "Mira dónde estoy"

La actriz ha anunciado la nueva película que ya está en cines 'Que nadie duerma'

La actriz Malena Alterio ha visitado este miércoles 'El Hormiguero' para hablar de la nueva película que ya se encuentra en cines con el título de 'Que nadie duerma'. Una obra del director Antonio Méndez Esparza en la que Malena interpreta a Lucía y su actuación ha sido tan notable que está nominada a Mejor Actriz Protgonista en los Premios Goya, los Premios Forqué y los Premios Feroz.

Como ha contado Malena, es especial "por cómo está contada y porque la forma de rodar de Antonio es muy guay y muy auténtica", aseguró la actriz. En algunas situaciones del rodaje, el elenco no tenía un guion, sino que han improvisado, algo que ha supuesto un "vértigo alucinante" en los actores.

Malena Alteiro es Lucía, una programadora informática que ha perdido su trabajo y empieza a trabajar de taxista, a Pablo Motos le ha contado que durante el film conducía por la M-30 de Madrid improvisando sin diálogo, además el film trabaja con actores naturales, es decir, actores que nunca han actuado, y se perdió en plena autopista: "Ir en la M-30 con tanta presión, viene la salida cinco, viene un coche, ya no puedes girar y ya tienes que seguir...".

Malena recuerda orgullosa su paso por 'ANHQV'

Hablando con Malena Alterio, no se puede evitar mencionar el boom que ocurrió en 'Aquí no hay quien viva' y se siente orgullosa de lo que consiguieron: "Me siento muy orgullosa de haber formado parte de 'Aquí no hay quien viva' y de que de repente 20 años después nuevas generaciones te siguen descubriendo y te siguen parando por la calle".

Rememorando su pasado, el presentador le ha preguntado por alguna anécdota de casting en el pasado, la actriz ha contado su prueba más "humillante", se trataba de una de publicidad: "De repente subió el director de casting y dijo, 'uf, cuánta gente, bueno mira, voy a empezar a señalar a la gente que no para no haceros perder el tiempo'", y es que de 100 personas, Malena fue descartada y no lo entendió.

En ese momento, Malena ha aprovechado para lanzarle un zasca a ese director de casting: "Espero que esté viendo el programa" y ha añadido: "Ojalá lo estés viendo, mira dónde estoy".