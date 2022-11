Zapatero considera "más que razonable" la modificación del delito de sedición

El expresidente del Gobierno de España dice que el delito de sedición se estableció "cuando existían movimientos insurreccionales y violentos" en España

El ex presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que considera "más que razonable" la modificación del delito de sedición planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez, un delito que ha explicado está vinculado a un significado "histórico y arcaico" por lo que ha vuelto a decir que es "más que razonable" homologarlo a Europa.

Rodríguez Zapatero, que este jueves está realizando una visita a la ciudad de Cádiz, ha indicado que el delito de sedición se estableció "cuando existían movimientos insurreccionales y violentos" en España, algo que, según ha apostillado, "ha caracterizado la historia de nuestro país". Ante esto, ha dicho que es "razonable" homologarlo a Europa como "un comportamiento que pone en cuestión el funcionamiento de instituciones".

En declaraciones a los periodistas, Zapatero ha añadido que en torno a esta cuestión hay "un problema importante de fondo" que se relaciona con la "falta de generosidad de la derecha española" ante el "logro extraordinariamente difícil" del Gobierno de Pedro Sánchez de pasar de una crisis "gravísima, política, social y constitucional, heredada en Cataluña a en tres años" a transmitir "una tranquilidad sobre el futuro de la estabilidad institucional y de la realidad social de Cataluña".

"Esto es un gran logro y que no se reconozca solo certifica la falta de generosidad de la derecha", ha dicho el expresidente, quien ha defendido que el PSOE es "el que de verdad soluciona los grandes problemas de este país". En ese sentido, ha afirmado que "los cambios a mejor solo se producen con decisiones valientes y arriesgadas", en referencia a los indultos a presos catalanes.

Instrucciones de la Fiscalía para la ley del sólo sí es sí

Zapatero cree que sería importante que la Fiscalía ofreciera una instrucción que unificara el criterio para que la Ley del "sólo si es sí" no acabe "consolidando efectos no queridos a todas luces por el legislador".

Rodríguez Zapatero, que hoy participa en Cádiz en el III Foro Internacional Euroafricano, ha indicado que en las situaciones como la que se ha producido con la aplicación de esta ley, reduciendo las penas de algunos condenados por agresiones sexuales, es "muy importante" que la Fiscalía "se pronuncie" para unificar un criterio aunque "por supuesto la última palabra" la tendrá el Tribunal Supremo.

Para Rodríguez Zapatero estamos "en el terreno de un debate estrictamente jurídico" y "lo bueno sería que se quedara en un debate jurídico". El expresidente cree que el ordenamiento jurídico español tiene suficientes herramientas para solucionar la situación que se ha creado ante una ley que considera "buena". A su juicio, no hay que tener en cuenta "primeras reacciones" que se han sucedido entre algunos miembros del gobierno ante la "cierta sorpresa y, por tanto, preocupación" que ha causado que algunos tribunales hayan interpretado la ley reduciendo las condenas de ciertos agresores sexuales.

"No hay tener que en cuenta primeras reacciones, lo que hay que hacer es fundamentar en Derecho una posición y una respuesta" que "no genere inquietud", ha añadido. Para Rodríguez Zapatero "no podemos pasar de un estado de reconocimiento a una Ley que me parece que es una buena Ley, a que se produzca un efecto no deseado, por una técnica jurídica que debe tener una respuesta jurídica".

Sobre una hipotética modificación del delito de malversación, Zapatero ha considerado que es "un debate anticipado" por lo que le parece prematuro opinar. Si ha considerado "más que razonable" la modificación que el Gobierno ha propuesto del delito de sedición, que ha tildado de "arcaico", para homologarlo a Europa. Al opinar sobre estas modificaciones, el expresidente socialista ha subrayado que el gobierno de Pedro Sánchez "ha logrado algo extraordinariamente difícil: pasar de crisis social, política y constitucional dificilísima que heredó en Cataluña, a, en muy poco tiempo, apenas tres años, poder transmitir una tranquilidad sobre el futuro de la estabilidad institucional de Cataluña".

"Es un gran logro, no reconocerlo sólo certifica la falta de generosidad de la derecha", ha apuntado. Ha elogiado que Pedro Sánchez ha logrado "con inteligencia, diálogo, valentía, como fueron los indultos" revertir la situación : "los grandes logros a mejor sólo se producen con decisiones valientes y comprometidas, porque detrás siempre hay generosidad". Rodríguez Zapatero ha afirmado que "el PSOE es quien ha solucionado al final los grandes problemas del país".

Zapatero defiende a Griñán

El expresidente del Gobierno de España ha defendido este jueves que el expresidente andaluz José Antonio Griñán es un hombre "honesto" y ha añadido que lo considera "incapaz de realizar actos delictivos".

En declaraciones a los periodistas en una visita a Cádiz y tras ser preguntado por si la modificación del delito de malversación podría beneficiar a Griñán, el expresidente ha asegurado que conoce "bien" la trayectoria política del dirigente socialista, "un hombre honesto".

Para Rodríguez Zapatero en democracia "estas cosas se producen" y ha considerado "bueno" que exista este debate en torno a su indulto, asegurando que es "imprescindible ejercer la libertad de expresión". "Considero a Griñán un hombre honesto y vamos a ver el recorrido jurídico que tiene esto", ha finalizado.

Este jueves José Antonio Griñán ha solicitado a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla una ampliación a "tres meses" del plazo de diez días fijado para su ingreso voluntario en prisión por su condena a seis años y dos días de cárcel impuesta por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.