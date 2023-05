Von der Leyen llega a Kiev para reunirse con Zelenski en el Día de Europa

Es la quinta visita de la mandataria europea a Ucrania desde el inicio de la guerra donde tratará la entrega de municiones y el apoyo financiero de Bruselas al país

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llegado en la mañana de este martes a Ucrania, en una visita que coincide con el día de Europa y en la que se reunirá con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Von der Leyen ha informado a través de una publicación en Twitter de su llegada en tren a Ucrania. "Sienta bien estar de vuelta en Kiev", ha señalado y ha reiterado que en Ucrania "los valores que apreciamos se defienden cada día".

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq