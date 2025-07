Última hora de la actualidad política, en directo | Rebeca Torró será la nueva secretaria de Organización del PSOE y Montse Míguez ocupará la portavocía

Vox dice que los cambios en el PSOE son "maquillaje" para intentar "tapar" la corrupción

Vox considera que los cambios en la Ejecutiva Federal del PSOE anunciados este viernes, entre ellos la designación de Rebeca Torró como nueva secretaria de Organización socialista en sustitución de Santos Cerdán, son maquillaje para intentar tapar la corrupción que asegura que afecta al partido. "No son más que cambios cosméticos. El PSOE intenta eliminar o borrar la corrupción intrínseca, pero no es más que maquillaje, no es más que una forma de taparla", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo.