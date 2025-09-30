Pleno
La sesión de control al Gobierno en el Senado, en directo
El Ejecutivo responderá a preguntas de la oposición sobre su gestión, la financiación autonómica, la violencia machista, o los fallos en las pulseras
Redacción
El Gobierno responde este martes en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado a preguntas de la oposición sobre su gestión, la financiación autonómica, la violencia machista, o los fallos en las pulseras que protegen a las víctimas de violencia de género.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- Cristóbal Soria desvela su pasado oculto: 'Vendí 35.000 camisetas del Real Madrid
- Un especialista del motor desvela su lista negra: 'No compres estos coches
- Lío en 'Operación Triunfo' por la opinión de un concursante sobre las lenguas cooficiales: '¿Qué hacemos?
- La periodista Mariló Montero (60 años) revela su ejercicio favorito para mantenerse activa: 'Le dedico tres cuartos de hora
- Broncano revela lo que siempre ocurre con el Real Madrid: 'Mientras tanto, hay que disfrutar
- El secreto del éxito de Ferran Torres (25) y su plato favorito: 'Probaría a cocinarlo, puede que no me quede muy bueno