La sesión de control al Gobierno en el Senado, en directo

El Ejecutivo responderá a preguntas de la oposición sobre su gestión, la financiación autonómica, la violencia machista, o los fallos en las pulseras

Imagen de archivo del Senado. / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Redacción

El Gobierno responde este martes en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado a preguntas de la oposición sobre su gestión, la financiación autonómica, la violencia machista, o los fallos en las pulseras que protegen a las víctimas de violencia de género.

La Audiencia Nacional procesa a los integrantes de la "célula afín a Irán" que atentó contra Vidal-Quadras

La jueza de la dana rechaza citar como investigado a Miguel Polo (CHJ) y reitera que el único "apagón" fue en el Cecopi

Feijóo actuará contra Armengol si continúa "el bloqueo sistemático" en el Congreso de las leyes del PP impulsadas desde el Senado

La sesión de control al Gobierno en el Senado, en directo

Zapatero asegura que la inmigración es "lo que justifica" el bienestar económico de España

El Gobierno destinará 2,4 millones de euros para la exhumación de cuerpos en fosas

Un diputado de Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE

El Gobierno descarta una regularización exprés de migrantes y acusa al PP de copiar el “discurso xenófobo de Vox”

