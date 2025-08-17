Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo desde Ourense, tras reunirse con el titular de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un "gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática" como respuesta a la ola de incendios que arrasa el sureste de Galicia y buena parte del país.

"Tenemos que redimensionar todas las políticas que afectan a la emergencia climática", señaló el jefe del Ejecutivo, subrayando que "debemos tener respuestas claras a los incendios en verano y a las danas en otoño o en invierno".

Sánchez también fue tajante contra los incendiarios: "No puede haber impunidad. Aquellas personas que hayan provocado estos incendios tienen que rendir cuentas ante la Justicia".

En cuanto al despliegue de medios, confirmó que "vamos a dar todos los recursos del Estado que sean necesarios para perimetrar y extinguir los incendios". Explicó que la UME ha autorizado ya la incorporación de 500 efectivos del Ejército de Tierra.

Sobre las ayudas, el presidente explicó que "en cuanto se extingan estos incendios nos pondremos en marcha para evaluar qué recursos debemos poner en manos de los ciudadanos para afrontar la reconstrucción".