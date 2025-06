Sánchez se muestra decidido a presentarse a las generales en 2027 y celebra la constitucionalidad de la amnistía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viene descartando cualquier posibilidad de un adelanto electoral desde que estalló el caso Cerdán, que amplió al ex secretario de Organización la trama corrupta dentro del PSOE. Este miércoles ha ido un paso más allá en su determinación para asegurar no solo que va a seguir adelante, sino que también prevé presentarse a la reelección. “Sí, estoy decidido a presentarme otra vez a las elecciones generales y en 2027”, zanjó a preguntas de la prensa durante su comparecencia tras la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya.

Antes de esta respuesta, ya había bromeado al agradecer una pregunta sobre si mantendría su posición de limitar el gasto en defensa al 2,1% dentro de cuatro años, cuando se revisen los compromisos de capacidades militares de los aliados. “Le agradezco que me haga esa pregunta para 2029 porque eso me da ánimo a pensar que a lo mejor continúo siendo presidente del Gobierno”, replicó para añadir que quien tomará la decisión “serán los españoles”.

Con semblante más serio, volvió a abordar la presunta corrupción que acecha a su formación, la misma semana que declararon en el Supremo el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García. “La corrupción nos abochorna y nos avergüenza”, aseguró para referirse pese a todo a “un Gobierno limpio” y que, ante las adversidades, el Gobierno ha trabajado en aras de la “cohesión y el bienestar de los ciudadanos”.

“A mí me avergüenzan los casos de corrupción, pero al mismo tiempo digo: ‘Hemos sido implacables y hemos respondido'”, defendió, mientras que se extienden las voces en el partido para ser más contundentes y atajar el problema de raíz, sin cambios cosméticos. Tras ello, contrapuso su reacción a la del PP. “Ojalá otros partidos políticos ante casos con sentencias o con indicios aún más firmes de los que estamos viendo hicieran lo propio”, reprochó.

Para ello diferenció entre la colaboración con la UCO, que este lunes entró en la sede de Ferraz para clonar el correo de Santos Cerdán, con “los ordenadores destruidos a martillazos” que se habrían encontrado cuando acudieron a la sede nacional de los populares. “Esa es la gran diferencia. Este es el tiempo de la justicia y desde luego el Gobierno de España colabora con la justicia como no podía ser de otra manera”, añadió.

“Plenamente constitucional”

Sobre el aval a la ley de amnistía este mismo jueves por parte del Tribunal Constitucional, Sánchez ha celebrado la decisión y recordado que “fue una ley que partió del poder legislativo, no del poder ejecutivo”. Asimismo, ha destacado que “nosotros siempre dijimos que esa era una ley que iba a ser plenamente constitucional” ante la lluvia de recursos.

Desde el punto de vista puramente político, ha reivindicado la normalización de la situación en Catalunya tras heredar “una crisis constitucional como probablemente no habíamos tenido en los últimos 45 años de nuestra historia democrática”. Desde la política, defendió, se habría ido superando esta situación y encontrándose soluciones. “Las sociedades tienen que mirar hacia delante, no pueden mirar hacia atrás, no pueden quedarse cautivas del pasado”, arengó echando mano de su habitual argumentario para justificar el pacto con Junts para la investidura a cambio de la ley de amnistía.