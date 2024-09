Sánchez no fija entre sus prioridades la crisis migratoria de Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha fijado este miércoles entre las prioridades de su Ejecutivo para el nuevo curso político que se inicia tras las vacaciones estivales atender la crisis migratoria que sufre Canarias, tanto en llegadas de adultos como en la de menores no acompañados en pateras y cayucos, la más fuerte que ha vivido las Islas.

Pese a las demandas de auxilio del Gobierno que preside Fernando Clavijo, que ya ha optado por acudir a la justicia por la "dejación del Estado" en ayudar a Canarias en la atención de los casi 6.000 niños que cuida la Comunidad en solitario, o a la advertencia de que no van a acoger a más menores por la sobresaturación de los centros autonómicos y es el Estado el que tiene la guarda y custodia de los chicos y, por tanto, la obligación de atenderlos, pese a todo ello, y a la bronca política y autonómica que esta crisis humanitaria ha desatado en España, el presidente del Gobierno obvió hablar de la situación de Canarias y no aparece entre sus prioridades.

Ni siquiera teniendo en cuenta que el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la Comisión Interministerial de Inmigración para intentar llegar a un acuerdo del reparto de menores migrantes con las autonomías. No hubo palabras para Canarias de Sánchez, cuyo Gabinete no ha apoyado además la demanda del Ejecutivo regional para aprobar un decreto ley para la distribución de los niños entre el resto de las regiones, ni se han producido avances en la negociación con el PP para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería o de otras fórmulas que se propusieron este verano sobre que el Estado se haga cargo de los menores si se sobrepasa el 150% de la capacidad de acogida.

Frontex ofrece ayuda a Canarias

En este convulso escenario, Canarias esperaba un gesto de Pedro Sánchez en el inicio del curso político con una mención específica a la situación dramática que viven las Islas en materia de menores migrantes, siendo conocedor además de que en los próximos meses la llegada de migrantes se va a recrudecer por la mar en calma. Incluso Italia reconoce que ya no es Lampedusa el problema sino que la emergencia está en Canarias. Y el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, ha subrayado este miércoles en una intervención en el Parlamento Europeo que la presión migratoria en las Islas Canarias es "muy preocupante porque se está produciendo un gran incremento" en las llegadas y pidió voluntad política al Gobierno, así como recursos financieros y legales para poder actuar.

Más recursos para proteger las fronteras

El presidente del Gobierno de España se ha limitado a anunciar, aunque sin datos concretos, que España dotará de "mejores recursos" para "proteger las fronteras" de los países africanos emisores de migrantes y "combatir a las mafias que trafican con personas".

Sánchez aseveró que uno de los principales retos del Ejecutivo para este año es "aumentar la presencia de España en África Occidental, una región prioritaria para España y Europa".

En este contexto, aseguró que el Gobierno va a actualizar el Plan África para que se convierta en el "más ambicioso que ha existido" entre España y esta región africana "con nuevas instituciones y con una comisión interministerial para fortalecer la comprensión y los vínculos con estos países" a los que se dotará de "mejores recursos para proteger sus fronteras y combatir a las mafias que trafican con personas".

"Vamos a desarrollar, por mucho que digan, acuerdos de migración circular, para que las personas que quieran venir legalmente a trabajar, formarse y regresar a sus países, puedan hacerlo y llenar las vacantes que tenemos en España y seguir impulsando el crecimiento de nuestro país", remarcó.

Algo que, según precisó, "recomiendan todos los expertos" y apoya "el grueso de la población española".

"Frente a deportaciones masivas y mandar fragatas de otros, y su discurso de la xenofobia, este Gobierno de coalición progresista va a continuar articulando una política migratoria humanista que respete el derecho humanitario", sentenció.

Torres emplaza al diálogo

Desde el Gobierno canario aseguran que nadie ha respondido al SOS del Ejecutivo regional, y ya Clavijo se dirige directamente a Europa para que le escuchen. Aunque Torres y el resto de ministros siguen culpando al PP del bloqueo del reparto de menores migrantes entre autonomías por su oposición en el Congreso a la reforma de la ley de extranjería el pasado julio, el ministro canario confesó este miércoles que "la gente está cansada" del debate migratorio en torno a los menores migrantes no acompañados y, por ello, ha pedido acabar con la "crispación" y retomar la "senda del diálogo" y no acabar en un "conflicto jurídico" con el Gobierno canario que puede ser "largo" y acabar de cualquier manera.

En declaraciones a los periodistas tras una visita a las obras de rehabilitación del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a tender la mano a las fuerzas políticas que no apoyaron la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería, especialmente al PP, recogen las agencias.

Ha señalado que se ha venido trabajando a lo largo del mes de agosto para desbloquear la situación, reconociendo que "no es fácil" porque cada comunidad autónoma tiene su propio modelo de gestión y acogida dado que hay diferencias entre tutelados locales y menores no acompañados.

Torres ha confirmado que hubo una reunión con el PP el pasado 12 de agosto -desvelada ayer por el portavoz del PP, Miguel Tellado- y ahí se pidió un estudio de cómo eran los recursos en cada una de las comunidades, trabajo que está realizando el Ministerio de Infancia. "No es sencillo pero se pretende tener el estudio pronto, pero es complicado porque cada comunidad tiene su sistema de gestión, hay que diferenciar entre tutelados locales y menores no acompañados... pero estamos trabajando en buscar esa salida", ha declarado el ministro que ha dicho haber estado en contacto el fin de semana tanto con Clavijo como con interlocutores del Partido Popular.

"Por tanto, mientras se está trabajando, lo que creo es que no podemos ir a la ruptura, a la crispación y al enfrentamiento político", ha señalado.

La competencia es canaria

Torres sí ha querido dejar claro que la competencia sobre la tutela de los menores migrantes no acompañados es de las comunidades autónomas: "Cualquier administración puede ir a la justicia si así lo considera, al Tribunal Constitucional o donde crea, pero también tengo que decir que esa competencia es autonómica, que si no fuera así para qué cambiar la ley, si se cree que es competencia del Estado no tiene sentido cambiar la ley".

No obstante, ha apuntado que el Gobierno de España "está implicado en buscar salidas ante la situación que sufre Canarias" pues sus centros están "desbordados" y está en juego el derecho de los menores a "no estar hacinados, tener educación y tener formación".

