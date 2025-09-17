Directo | Sánchez presume de tercer gobierno más longevo de la UE frente a la "inestabilidad populista" que agita Feijóo

El apoyo del Gobierno a las protestas palestinas y su agenda de medidas contra Israel para deunciar el “genocidio” en Gaza es para el PP una “cortina de humo” ante lo que considera una “inestabilidad populista”. Poniendo la venda antes de la herida, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se anticipó a la exigencia de Pedro Sánchez de que reconozca un “genocidio” en Gaza para acusarlo de “no defender ninguna causa noble” porque “solo quiere tapar sus verguenzas”. Durante la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso, incluso lo acusó de que “le ha felicitado dos veces Hamás”, para ponderar que “la masacre de civiles debe parar”, pero que esta organización terrorista tampoco “Puede formar parte del futuro de Palestina”.

El líder de los populares puso sobre la mesa los casos de corrupción que acechan al entorno del Gobierno y describió su agenda como un “juego de trileros” para tapar estas causas. En base a ello, concluyó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es el “más inestable” desde la vuelta de la democracia en 1978. El jefe del Ejecutivo replicó, en cambio, presumiendo de datos económicos, tras elevar la previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,7%, y de una agenda de reformas socialistas para acabar comparándose con otros países europeos.

“Somos el tercer gobierno más longevo de la UE”, puso en valor como sinónimo de estabilidad tras recordar que en sus siete años de gobierno “ha habido siete primeros ministros en Francia, seis en Austria o cinco en Reino Unido”. Asimismo, remachó ante Feijóo que es “el tercer líder del PP”, desde que llegó a Moncloa.

"Señora Montero, ¿cumple usted la ley?

En la misma sesión de control, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, preguntará a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuáles son "los planes del Gobierno ante el nuevo curso político".

Este nuevo periodo de sesiones está marcado por la promesa del Ejecutivo de llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 y, de momento, tanto Junts como Podemos, condicionan su apoyo a fuertes exigencias.

Además, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha registrado otra pregunta para que Montero explique si el Gobierno "trabaja para los españoles"; su compañero Elías Bendodo pretende preguntarle si está orgullosa de su gestión al frente de Hacienda. Y, desde Vox, José María Figaredo aspira a conocer "en qué gasta el Gobierno los impuestos de los españoles".

Examen a Bolaños

La oposición también ha registrado preguntas para el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a quien la portavoz de Vox en el Congreso, María José Rodríguez Millán, busca pedir cuentas por los pactos del Gobierno y sus efectos en el Estado de Derecho.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, planea preguntarle si el Gobierno cumple la ley y la portavoz adjunta del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo, tratará que precise qué entiende por "convivencia".

De su lado, la responsable de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, pretende que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se pronuncie sobre "lo que está sucediendo en Europa", tras el reciente impacto de drones rusos en suelo polaco.