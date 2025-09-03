Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Oriente Próximo

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un &quot;fracaso&quot;

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

EFE

Londres

El doble rasero de Occidente con relación a las guerras en Ucrania y Gaza amenaza con socavar su posición global, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista con el diario 'The Guardian', y describió la respuesta de Europa ante la crisis en la franja palestina de "fracaso".

Sánchez concedió la entrevista, publicada hoy, antes de su reunión en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el que presidirá la firma de un acuerdo bilateral que pretende sellar una cooperación entre España y el Reino Unido en diversos ámbitos.

El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI y consideró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, intenta poner fin al orden global basado en normas establecidas tras la II Guerra Mundial.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: 'Está tieso
  2. Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: 'Es la mitad de lo que era
  3. Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez
  4. Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
  5. Un cerrajero alerta de la poca seguridad que ofrece este tipo de cerraduras muy habituales en España: 'Yo de vosotros cambiaría el bombín cuanto antes
  6. Sale a la luz la opinión de Isabel Pantoja sobre la expareja de Kiko Rivera
  7. El herido del accidente del derbi recibe el alta después de cuatro meses
  8. Ryanair 'trolea' a Sergio Ramos por su última canción 'Cibeles

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

Primer encuentro entre Felipe VI y García Ortiz tras saberse que el fiscal se sentará en el banquillo

Primer encuentro entre Felipe VI y García Ortiz tras saberse que el fiscal se sentará en el banquillo

Sánchez visita Londres por primera vez para potenciar la relación comercial tras el acuerdo de Gibraltar e inversiones en defensa

Sánchez visita Londres por primera vez para potenciar la relación comercial tras el acuerdo de Gibraltar e inversiones en defensa

Las comunidades del PP mantienen su firmeza contra la quita pese a que el Gobierno dice ahora que pueden dedicar el ahorro a más gasto social

Las comunidades del PP mantienen su firmeza contra la quita pese a que el Gobierno dice ahora que pueden dedicar el ahorro a más gasto social

Mazón anuncia 350 millones más en ayudas "automáticas" para afectados por la dana

Mazón anuncia 350 millones más en ayudas "automáticas" para afectados por la dana

El exjefe de ETA 'Mikel Antza' pide aplazar su declaración por el asesinato de Gregorio Ordoñez para disfrutar de sus vacaciones en Mallorca

El exjefe de ETA 'Mikel Antza' pide aplazar su declaración por el asesinato de Gregorio Ordoñez para disfrutar de sus vacaciones en Mallorca

Sumar encomienda el desbloqueo de la reducción de jornada a una nueva relación entre Illa y Puigdemont

Sumar encomienda el desbloqueo de la reducción de jornada a una nueva relación entre Illa y Puigdemont

"Meirás será uno de los grandes lugares símbolos de memoria del Estado español"

"Meirás será uno de los grandes lugares símbolos de memoria del Estado español"